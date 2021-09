Barna, despre scandalul din Guvern: Surprize de genul celei de azi sunt de neacceptat

Vicepremierul Dan Barna a spus, miercuri, după scandalul din Guvern, că a constatat că a fost introdus, la surpriză, „acest PNDL 3” și avertizează că „surprize de genul celei de azi sunt de neacceptat pentru USR PLUS”: „Pentru noi toate opțiunile sunt pe masă”.

„Nici nu am apucat bine sâmbătă să spun în discursul meu pentru președinția USR PLUS și pare că a fost luat foarte în serios această replică și un fel de joacă, că nu știu cum să o numesc altfel, am văzut în această dimineață în ședința de guvern, unde, deși luni, în cadrul ședinței de coaliție am convenit împreună că vom continua discuțiile și pe PNDL 3, și pe SIIJ și pe pensiile speciale și urma să venim cu amendamente, am constatat la această ședință de guvern, unde la pregătitoare nu exista nimic prevestitor, că a fost introdus, la surpriză, acest PNDL 3”, spune Dan Barna.

El cataloghează situația ca fiind „o chestiune de încălcare a actului adițional la protocolul de guvernare”.

„Surprize de genul celei de azi sunt de neacceptat pentru USR PLUS și tocmai de aceea apreciez că premierul a acceptat să nu forțeze ordinea de zi suplimentară. (...) Pentru noi toate opțiunile sunt pe masă. Vom vedea cum evoluează lucrurile”, adaugă copreședintele USR PLUS.

Ședința Guvernului de miercuri a fost suspendată din cauza intenției premierului Florin Cîțu de a introduce pe ordinea de zi suplimentară programul „Anghel Saligny”, în ciuda opoziției reprezentanților USR PLUS.

Miniștrii USR PLUS se vor retrage din Guvern dacă nu sunt respectate solicitările privind desființarea Secției speciale de investigare a magistraților și negocierea programului „Anghel Saligny”, a avertizat Dacian Cioloș.

„Acest proiect va trece. Dacă are toate avizele legale, bineînțeles că va trece (azi, miercuri – n.r.). Eu nu cred că există vreun ministru care să facă abuz în funcție și să nu își respecte ceea ce are de făcut. Nu există așa ceva în Guvernul României. (...) Asta cu amenințările cu părăsirea coaliției văd că vin și pleacă. Acum două zile ziceau că nu pleacă și rămânem toți și facem reforme la Guvern. Îi aștept pe colegii mei de la USR să facem reforme împreună la Guvern”, a spus Florin Cîțu, întrebat dacă este dispus să treacă acest proiect cu riscul ruperii coaliției.

(sursa: Mediafax)