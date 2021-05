Dan Barna: Interesul cetăţenilor pentru vaccinarea anti-COVID este la 60-70%

Lucian Alecu Dan Barna Dan Barna

Vicepremierul Dan Barna spune că interesul activ al cetăţenilor pentru imunizarea împotriva noului coronavirus se situează la 60-70%, strategia Guvernului fiind ca vaccinul să ajungă cât mai aproape de oameni, scrie AGERPRES.



"Am văzut nişte sondaje pe interesul pentru vaccinare (....) şi undeva între 60 şi 70% este interes activ şi disponibilitate la cetăţenii români de a se vaccina. Noi suntem la nivelul ţării spre prima treime, spre 30%, ori asta înseamnă că mai este încă o treime dintre cetăţenii ţării care încă nu s-a vaccinat, deşi sunt dispuşi şi vor să o facă şi asta am constatat pentru că nu a fost foarte la îndemână vaccinarea sau accesul la spaţiul de vaccin. (...) Direcţia generală şi strategia pentru perioada următoare a Guvernului este să ducem vaccinul cât mai aproape de casa oamenilor, de zona în care ei circulă şi îşi desfăşoară activitatea sau zona în care merg la cumpărături", a spus Barna într-o declaraţie de presă.



El susține că vaccinarea este singura modalitatea de a depăşi pandemia de coronavirus.



Vicepremierul Dan Barna a vizitat centrul de vaccinare anti-COVID de tip drive through amenajat în parcarea unui centru comercial de lângă Ploieşti.