x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Politică Bolojan, atac în timpul votului: Guvernul nu trece fără AUR

Bolojan, atac în timpul votului: Guvernul nu trece fără AUR

de Redacția Jurnalul    |    22 Iun 2026   •   21:57
Urmăreşte Jurnalul pe Discover Adaugă Jurnalul ca sursă preferată
Bolojan, atac în timpul votului: Guvernul nu trece fără AUR
Bolojan denunță blatul

Președintele PNL Ilie Bolojan spune luni seara că, dacă Guvernul va fi aprobat de Parlament, acest lucru se va face cu voturi ale AUR, „altfel nu iese aritmetica parlamentară”.

Ilie Bolojan a spus la finalul ședinței de Guvern de luni că „modul în care își gestionează domnul Veștea susținerea este responsabilitatea lui”.

El spune că Guvernul nu ar trebui să treacă de Parlament.

„Dacă ne-am lua după declarații, ar trebui să constatăm că nu există numărul de voturi pentru a trece guvernul. Dacă guvernul ar urma să treacă, înseamnă că va trece cu voturi de la AUR, pentru că altfel nu iese aritmetica parlamentară”, a spus Bolojan.

El a adăugat că dacă propunerea nu va fi validată de Parlament, PNL a făcut o ofertă pentru a fi votate „transparent” guverne minoritare.

Bolojan a mai spus că „orice membru al cabinetului nu reprezintă Partidul Național Liberal”, referindu-se la lista Guvernului Veștea.

„Noi am solicitat conducerilor celor două camere să procedeze de urgență la corectarea acestor date, la eliminarea oricăror referiri la PNL, pentru că Partidul Național Liberal nu este în componența acestui guvern, nu susține acest guvern și, deci, este un abuz ceea ce s-a făcut”, a mai declarat liderul PNL.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: bolojan bolojan guvern Veștea
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri