Ilie Bolojan pune condiții radicale: PNL nu votează un guvern cu secretari de stat de la PSD

Ilie Bolojan, al cărui Executiv a fost demis luna trecută prin moțiune de cenzură, a explicat că dincolo de obiectivele cruciale ale României, precum asigurarea unei guvernări eficiente și încadrarea în țintele bugetare, viitorul Guvern ar trebui să elimine toți oamenii asociați cu PSD din structurile de decizie.

„Gândiți-vă că nu mai există nicio bază de încredere, noi nu putem să votăm un guvern în care există secretari de stat, de exemplu, desemnați de PSD, sau miniștri care, într-o formă sau alta, sunt în mod evident asociați acestui partid”, a declarat Ilie Bolojan, joi, la Euronews.

Bolojan a susținut că PSD nu și-a respectat angajamentele asumate în cadrul coaliției, inclusiv măsuri prevăzute în programul de guvernare, acuzând social-democrații că au evitat să își asume responsabilitatea pentru deciziile Guvernului.

„Avem și o experiență pe care am avut-o în această perioadă cu Partidul Social Democrat, timp în care ne-am pierdut total încrederea în ceea ce face în acest partid, datorită faptului că nu și-au respectat înțelegerea, deși aveam un program de guvernare scris. Un partid care în toată perioada asta, nu doar că a fugit de răspundere, dar a mințit, a căutat să identifice vinovați, nu a respectat nimic, culminând cu acțiunea de a dărâma guvernul atunci când interesele clientelei politice au fost afectate”, subliniază liderul liberal.

Întrebat până la ce grad, aparatul de stat ar trebui curățat de oameni ai social-democraților, Bolojan a răspuns: „Nu cred că se poate lua în calcul schemele de personal ale structurilor guvernamentale, director și așa mai departe, pentru că acești oameni le ocupă prin concurs. o bună parte din oamenii de decizie din eșaloanele 2 și 3 ale Guvernului României în serviciile deconcentrate ale acestei țări, sunt oameni care, într-o manieră sau alta, nu spun că sunt oameni incompetenți, să mă înțelegeți, dar au ajuns pe o filieră a PSD”.

Declarațiile sale vin după ce președintele Nicușor Dan l-a însărcinat pe Eugen Tomac să formeze viitorul Guvern al României.

Bolojan anunță că PNL va analiza oferta premierului

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat, joi seară, că PNL va avea la începutul săptămânii viitoare o discuție cu Eugen Tomac, premierul desemnat.

„Domnul Tomac l-a contactat pe domnul Dan Motreanu, secretarul general al PNL. Și foarte probabil, luni, la începutul săptămânii viitoare, vom avea o discuție cu premierul care a fost desemnat să formeze guvernul”, a spus Ilie Bolojan la Euronews.

Liderul PNL a afirmat că, după această discuție, va fi convocat forul de conducere al partidului pentru a lua o decizie.

Ilie Bolojan a spus că liberalii au rezerve față de posibilitatea ca un guvern tehnocrat să aibă rezultate în perioada următoare.

„Avem rezerve față de posibilitatea ca un guvern tehnocrat să aibă o guvernare cu rezultate în perioada următoare”, a declarat Bolojan.

Premierul demis a explicat că nu este suficient ca un guvern să fie format din oameni „de bună calitate” și bine intenționați, ci are nevoie de o susținere clară în Parlament.

„E nevoie ca el să aibă o susținere fără echivoc în Parlament”, a spus liderul liberal.

Bolojan a avertizat că un guvern fără o coaliție politică explicită în spate ar putea avea dificultăți atunci când va trebui să adopte măsuri nepopulare sau să treacă prin Parlament proiecte de lege și ordonanțe.

„Să te trezești că vii cu o ordonanță care este total demontată în Parlament și să iasă la final un act normativ care, pe de o parte, nu respectă înțelegerile și care îți generează lucruri care îți creează probleme, costuri suplimentare, cheltuieli suplimentare pe bugetul de stat, venituri mai mici”, a afirmat Ilie Bolojan.

„Un guvern politic are o răspundere prin grupurile parlamentare, s-a angajat în fața cetățenilor la unele lucruri pe care le va face”, a spus el.

Bolojan a adăugat că, având în vedere experiența din 2016, probabilitatea ca un guvern tehnocrat să funcționeze bine este „destul de redusă”.

„Având în vedere experiența din 2016, de exemplu, având în vedere ce s-a întâmplat în acest an, probabilitatea ca lucrurile să iasă bine este destul de redusă și, pe baza acestor experiențe, sunt rezervat că va fi un guvern de succes. Dar asta nu înseamnă că nu vom trata lucrurile cu responsabilitate, cu seriozitate”, a declarat Ilie Bolojan.

(sursa: Mediafax)