Firea: Bucureștiul concurează pentru titlul de „cel mai trist oraș european”

„În pragul sărbătorilor de iarnâ, Bucureștiul continuă tradiția din ultimii 2 ani și concurează pentru titlul de . Iluminatul festiv e doar o tentativă nereușită și a fost furată încă o dată mica bucurie a copiilor, a familiilor, de a vedea luminițele festive. Oamenii îngheață în case, nu au apă caldă, iar investițiile sunt blocate. Noul București este, și în această iarnă, Bucureștiul Abandonat. De doi ani, primarul general ține Capitala în austeritate. Invocă mereu greaua moștenire și marile datorii pe care le-a avut de plătit pentru a-și ascunde neputința. Și eu am găsit datorii când am ajuns la Primăria Capitalei, nu m-am plâns zilnic și am căutat soluții. În patru ani, am atras fonduri europene de aproape 1 miliard de euro. Știu că îi e greu să spună că echipa Firea a adus banii pentru rețeaua de termoficare, tramvaie, troleibuze și multe alte”, scrie pe Facebook Ganbriela Firea.

Ea adaugă că a discutat situația în care a ajuns Capitala în ședința săptămânala a organizației PSD București.

„Am ajuns la concluzia că majoritatea de dreapta este vinovată pentru cum arată Bucureștiul. Nu există primărie care să ducă la bun sfârșit proiecte mari sau să poată realiza investițiile necesare oamenilor doar din puținii bani primiți de la buget. Cu atât mai mult Bucureștiul, care nu încasează direct taxe și primește lunar bani de la Ministerul de Finanțe. Toate primăriile se îndatorează pentru marile proiecte, așa funcționează întreaga administrație, în toată lumea. Primăria Capitalei a primit mai mulți bani în timpul administrației Nicușor Dan decât în timpul mandatului meu. Până la sfârșitul anului suma va depăși 4,5 miliarde de lei. O mare diferență față de banii primiți în vremea guvernului Orban, patronul politic al lui Nicușor Dan. În 2020, an electoral și ultimul meu an de mandat, PMB a încasat doar 3,4 miliarde de lei, cu 1 miliard de lei mai puțin decât acum, cu Nicușor Dan. E limpede că actualul Guvern, cu Ministerul de Finanțe deținut de PSD, nu a pedepsit bucureștenii. Capitala a primit acordul pentru a se împrumuta mai mult. Nu a fost cazul în mandatul meu, când guvernul, din care au făcut parte oamenii politici de tristă amintire Orban și Cîțu, ne-a respins în mod repetat solicitările. Bucureștenii au fost pedepsiți cu un singur scop: să câștige fotoliul de primar candidatul dreptei. Au învins prin minciună și manipulare, dar chiar și cu bani în plus de doi ani nu mișcă nimic. Mai sunt două săptămâni până la Crăciun, dar în București a ajuns deja Grinch. Se plimbă cu tramvaiul și ceartă cetățenii care au curajul să-l înfrunte”, încheie Firea.