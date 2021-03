Camera Deputaților a respins proiectele de modificare a Codurile penale inițiate în perioada guvernării PSD

Camera Deputaților a respins, marți, în unanimitate, proiectele de modificare a Codului penal și Codului de procedură penală inițiate în timpul guvernării PSD și care au fost declarate neconstituționale prin decizii ale Curții Constiționale.

Este vorba de proiectul privind modificarea Codului de procedură penală şi a Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară care a fost adoptat iniţial de Camera Deputaţilor în 2018. În cazul acestuia, Înalta Curte de Casație și Justiție, PNL, USR și președintele României au depus sesizări de neconstituționalitate.

Parlamentul a reluat procesul legislativ în vederea punerii în acord a prevederilor declarate neconstituţionale şi a adoptat proiectul în 24 aprilie 2019. Din nou, a fost sesizată CCR de către PNL, USR şi preşedinte, Curtea admiţând obiecţiile.

O procedură similară a fost parcursă şi de proiectul pentru modificarea Codul penal şi a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie.

„Ne despărţim de două calamităţi juridice, moştenite din epoca Dragnea. Infractori din PSD ajunseseră să-şi croiască Codurile penale după cum le conveneau. (...) Am redactat personal o parte din sesizările la CCR asupra acestor proiecte. CCR ne-a dat dreptate pentru aproape 100 de articole. Domnilor de la PSD, eraţi pe punctul de a arunca România în haos! Am fi devenit raiul penalilor, chiar şi după adoptarea recursului compensatoriu, când au fost eliberaţi criminali care au recidivat", a spus președintele Comisiei juridice, deputatul USR PLUS Alexandru Badea.

Deputatul USR PLUS Andrei Lupu a spus că aceste legi nu ar fi trebuit să existe, fiind adoptate într-o comisie care nu ar fi trebuit să existe, referindu-se la Comisia pentru elaborarea legilor justiţiei, condusă de social-democratul Florin Iordache.

Deputatul PSD Alfred Simonis a anunţat că PSD este pentru respingerea acestor proiecte.

„Dacă nu ieşim din logica de a ne acuza unii pe alţii pentru ce au făcut alţii, nu vom putea face nimic. (...) Dacă ne acuzăm unii pe alţii, nu vom rezolva nimic", a adăugat Simonis.

Camera Deputaților este for decizional.