Când se vor redeschide școlile? Anunțul premierului Orban

Școlile trebuie să rămână închise până când se va reduce semnificativ numărul de infectări zilnice, a declarat, miercuri seara, premierul Ludovic Orban.

Întrebat până când vor mai fi ținute școlile închise, premierul Ludovic Orban a declarat, la România TV, că se vor relua cursurile atunci când numărul infectărilor zilnice va scădea semnificativ.

„Până la o reducere semnificativă a numărului de infectări zilnice, învățământul se desfășoară online. Am fost criticați grav prima dată că am deschis școlile pe data de 14 septembrie și după-aia că am suspendat cursurile în clasă și am stabilit că se fac online. Ne-a fost dat exemplul altor țări care au păstrat deschis. Aproape toate ţările care au păstrat învățământul la clasă între timp au suspendat cursurile în clasă. În Franța au fost proteste pentru a se desfășura învățământul online”, a spus Orban.

Premierul a afirmat că funcţionarea şcolilor nu trebuie privită doar din perspectiva riscului în școală, unde sunt puține infectări, ci pentru că învățământul în școli generează alte probleme epidemiologice.

„În școală riscul de transmitere a virusului este mai mic decât în alte ocazii. Problema e că funcționarea școlilor presupune creşterea aglomeraţiei, grupuri de părinţi, de bunici, care își duc copiii la școală, care inteacționează între ei. Sunt o serie de alte activităţi legate de mersul la școală care cresc riscul epidemiologic. Pentru a-i proteja copii, pe profesori, pe învățători și pe părinţi şi pe bunici, este mai bine să fie suspendate cursurile”, a spus Orban.

Sursa: Mediafax