Cătălin Predoiu își explică votul pentru Guvernul Veștea

Cătălin Predoiu susține că a pledat constant, alături de alți colegi din partid, pentru participarea PNL la guvernare, argumentând că România avea nevoie de un executiv funcțional și de stabilitate politică.

„De peste o lună de zile, eu și alți colegi din PNL am susținut constant că partidul trebuie să participe la guvernare, deoarece România are nevoie de un guvern funcțional, cu puteri depline, și fără PNL nu se prea poate. PNL este soluția crizei politice, nu AUR”, a declarat Predoiu.

Acesta a avertizat că prelungirea blocajului politic risca să afecteze încrederea piețelor financiare și a mediului economic.

„Piețele financiare și mediul economic și-ar putea pierde răbdarea, iar prelungirea incertitudinii a generat costuri și riscuri pe care nu ni le puteam permite”, a adăugat liderul liberal.

„Interesul public trebuie să primeze”

Predoiu a recunoscut că majoritatea conducerii PNL a susținut în ultimele săptămâni trecerea partidului în opoziție și refuzul unei noi colaborări cu PSD, însă el a avut o poziție diferită.

„Am avut o altă convingere: în momente dificile pentru țară, responsabilitatea față de interesul public trebuie să primeze. Evoluția contextului ne-a pus pe unii dintre noi în fața unei dileme dificile: să acționăm conform convingerii că țara are nevoie urgentă de un guvern sau să ne pliem convingerile în fața unui comandament partinic”, a explicat acesta.

Fostul ministru a salutat și schimbarea de abordare a conducerii liberale din ultimele zile, care a decis să susțină formarea unui nou executiv.

Predoiu reclamă un „paradox” în interiorul PNL

În declarația sa, Cătălin Predoiu critică și diferența de tratament aplicată unor membri ai partidului care au votat pentru Guvernul Veștea.

„Rămâne totuși faptul că cei care au votat un guvern care includea liberali sunt considerați suspecți de neloialitate, dar votarea unui guvern simplu PSD, chiar și cu condiții, este în regulă. E un paradox”, a afirmat liderul liberal.

Potrivit acestuia, votul acordat Guvernului Veștea nu a reprezentat o acțiune împotriva partidului, ci o încercare de a debloca situația politică.

„Nu a fost o conspirație contra PNL, ci o exprimare politică spontană pentru salvarea situației cu un guvern care includea și câțiva liberali. A fost o opțiune de prioritizare, nu de subminare”, a subliniat Predoiu.

„Nu voi contesta o eventuală decizie de excludere”

Cătălin Predoiu a precizat că, în momentul votului, era deja clar că Guvernul Veștea nu avea suficiente voturi pentru a trece de Parlament, însă a dorit să transmită un semnal politic privind necesitatea formării rapide a unui executiv.

„Știam că guvernul nu va mai trece, pentru că nu existau voturile necesare în sală. Am ales să subliniez, încă o dată, nevoia țării de a avea un guvern”, a explicat acesta.

Totodată, liderul liberal a transmis că este pregătit să accepte orice sancțiune din partea partidului.

„În ceea ce mă privește, sunt gata să accept aceste consecințe. Nu cer nimănui nimic. Nu voi contesta o eventuală decizie a partidului de excludere. O voi lua ca atare, nu o voi comenta și îmi voi continua activitatea publică în condițiile date”, a declarat Predoiu.

Apel la dialog pentru liberalii vizați de sancțiuni

În final, Cătălin Predoiu a făcut apel la conducerea PNL să găsească o soluție de compromis pentru colegii care riscă sancțiuni după votul acordat Guvernului Veștea.

„Cei care doresc să nu fie supuși sancțiunilor trebuie să aibă șansa unui dialog și a unui compromis cu partidul, în condiții rezonabile atât pentru ei, cât și pentru partid”, a afirmat liderul liberal.

(sursa: Mediafax)