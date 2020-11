Câți bani fac administratorii nou-aleși ai Bucureștiului

Alegerile din 27 septembrie au adus, la București, un nou primar general, doi noi viceprimari generali, precum și noi primari la Sectoarele 1, 2, 5 și 6. Cei șapte noi administratori ai Capitalei dețin, conform declarațiilor de avere, 794.304,75 metri pătrați de terenuri, 12 imobile, în suprafață totală de 2.048 metri pătrați, nouă autoturisme și bani în conturi și depozite bancare în cuantum total de 815.182,8 lei, 476.294 euro și 11.981 de dolari. Doi dintre aleși au tablouri și bijuterii, estimate la 38.000 de euro. Plasamentele și investițiile declarate de cei șapte se ridică la valoarea de 614.405,05 lei și 75.000 de euro, iar datoriile se ridică la 130.727 de euro și 831.000 de lei. Sumele încasate de aceștia în ultimul an fiscal se ridică la 2.121.461 de lei și 180.224 de euro.

„Jurnalul” a analizat datele din declarațiile de avere ale noului primar general al Capitalei, Nicușor Dan, dar și ale proaspeților doi viceprimari ai săi, Vlad Voiculescu (de la PLUS) și Stelian Bujduveanu (de la PNL), precum și documentele depuse de noul primar al Sectorului 1, Clotilde Armand, de cel al Sectorului 2, Radu Mihaiu, al Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone (PPUSL), și al Sectorului 6, Ciprian Ciucu.

Clotilde Armand este cel mai bogat dintre cei șapte, averea sa constând din șase terenuri intravilane, deținute în București, Castranova – județul Dolj, Bascov – județul Argeș și o locație secretizată, în suprafață totală de 8.888.75 metri pătrați, la care se adaugă un teren extravilan în Dolj, de 25.900 metri pătrați. Clotilde Armand mai deține 29.000 de metri pătrați de terenuri forestiere și 732.100 de metri pătrați de terenuri agricole, în Castanova, județul Dolj. Suprafața totală a pământurilor pe care Clotilde Armand, împreună cu soțul său, le deține este de 769.988,75 metri pătrați. La capitolul clădiri, Clotilde Armand declară două case în București, cu suprafața totală de 842 metri pătrați, și două apartamente, tot în București, cu suprafața totală de 157,5 metri pătrați, suprafețele cumulate ale celor patru imobile fiind de 999,5 metri pătrați.

Noul primar al Sectoruli 1 deține două mașini, un Nissan fabricat în 2005 și un BMW fabricat în 2010, dar posedă tablouri (semnate Stoica D. și Bărbulescu), precum și ceasuri și bijuterii din aur, evaluate la 18.000 de euro. Conturile, depozitele bancare și fondurile de investiții ale lui Cotilde Armand sunt de 424.271 de lei, 329.595 de euro și 17.290 de dolari. Noul edil deține plasamente și acțiuni la companiile ALR, Digi, Fondul Proprietatea, SGN, SNN, SNP, TGN, TLV, Sicomet precum și titluri de stat în valoare totală de 95.686 lei și 75.000 de euro. La capitolul venituri, împreună cu soțul său, Clotilde Armand a câștigat anul trecut 577.083 de lei și 118.664 de euro.

Nicușor Dan are din nou donații primite

Noul primar general al Capitalei nu se dezice nici în ultima sa declarație de avere de donațiile primite, în ultimul an în care a activat ca deputat în Parlamentul României. El arată că a încasat două astfel de donații, de la entități anonimizate, în valoare totală de 81.000 de lei. Amintim că această formă de finanțare apare și în declarațiile de avere ale lui Nicușor Dan din 2016, 2017 și 2018, fapt ce a ridicat o serie întreagă de suspiciuni, existând informații că printre donatori se află și dezvoltatori imobiliari împotriva cărora asociațiile patronate de Nicușor Dan ar fi efectuat demersuri de blocare a unor proiecte imobiliare.

La capitolul avere, Nicușor Dan se află printre cei mai „săraci” dintre cei șapte. El are un teren intravilan la Predeal, în suprafață de 7.460 de metri pătrați, deține un autoturism Citroen, fabricat în 1989, are un cont curent de 49.571 de lei și datorii de 86.751 de euro. La capitolul venituri, Nicușor Dan a câștigat, în ultimul an fiscal, pe lângă donațiile menționate mai sus, suma de 130.317 lei, din indemnizația încasată de la Camera Deputaților.

Viceprimarul Vlad Voiculescu a făcut avere din executări silite

Vlad Voiculescu, fost ministru tehnocrat al Sănătății, devenit, după alegeri, primul viceprimar general al lui Nicușor Dan, menționează, în ultima sa declarație de avere, că nu a realizat niciun fel de venituri de natură salarială în ultimul an fiscal. În schimb, el susține că a încasat suma de 704.060 de lei din executări silite, prin intermediul unui birou al executorilor judecătorești.

Voiculescu deține două terenuri intravilane, în Brănești, județul Dâmbovița, în suprafață totală de 3.590 metri pătrați, un spațiu de producție în suprafață de 109 metri pătrați, conturi și depozite bancare în care a economisit 30.837 de euro, 87.892,8 lei și 2.000 de dolari, el împrumutând cu suma de 222.700 de lei două persoane fizice, în anul 2008. Vlad Voiculescu are o datorie de 4.972 de euro la Erste Bank Germania.

Al doilea viceprimar general al Capitalei se numește Stelian Bujduveanu, este de la PNL, iar, conform declarației de avere, acesta deține un teren intravilan, în comuna Mihai Viteazul, județul Constanța, de 5.530 de metri pătrați. Tot aici, deține un spațiu comercial de 514 metri pătrați. Viceprimarul mai are un apartament în București, în suprafață de 64,21 metri pătrați. Burdujean a surclasat-o pe Clotilde Armand la capitolul ceasuri și bijuterii, ale lui având valoarea de 20.000 de euro. Nou viceprimar deține conturi bancare de 35.000 de lei și 1.100 de euro, dar are datorii bancare de 311.000 de lei. El a încasat, în ultimul an fiscal, o subvenție de la APIA, de 30.646 de lei, în calitate de consilier general a câștigat 13.792 de lei, iar, ca jurisconsult la Terra Consult, a realizat venituri de 57.014 lei. Soția sa lucrează la ANRP, de unde a câștigat un salariu de 122.625 de lei.

Ciucu, de la Sectorul 6, a fost salarizat de fosta firmă a „tehnocratului” Dragoș Pîslaru

PNL a câștigat Primăria Sectorului 6, mergând pe mâna candidatului Ciprian Ciucu. Acesta se află printre cel mai bine plătiți dintre cei șapte noi administratori ai Bucureștiului, în ultimul an fiscal, cu 130.467 de lei și 61.560 de euro. Un aspect mai mult decât interesant din declarația de avere a acestuia este acela că Ciucu a încasat 63.875 de lei, în calitate de consultant al SC Civitta Strategy & Consulting SA. Aceasta este fosta SC Gea Strategy & Consulting SA, compania pe care a fondat-o și pe care a deținut-o fostul ministru tehnocrat al Muncii Dragoș Pîslaru, actual europarlamentar PLUS. În declarația de avere pe anul 2019, Pîslaru arăta că, în 2018, a încasat de la această firmă un salariu de aproximativ 100.000 de lei, în condițiile în care, în ultimii ani, firma în cauză a încheiat contracte cu instituţiile statului conduse de guvernele PSD Grindeanu, Tudose şi Dăncilă.

„Jurnalul” a publicat mai multe anchete în legătură cu aceste afaceri. Ciprian Ciucu a mai încasat, în ultimul an fiscal, 5.992 de la Asociația Centrul Român pentru Politici Publice, 5.992 de lei de la Asociația „Ține de Noi”, 12.410 euro de la Die Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammennarbeit (GIZ) GMBH, 150 de euro de la Fundația Konard Adenauer, 49.900 de euro de la CPM International Ou și 7.602 lei de la Consiliul General al Municipiului București. Soția sa a realizat venitiri de 31.128 lei de la Asociația Centrul Român pentru Politici Publice, 14.412 lei de la Asociația Centrul de Dezvoltare Urbană și Teritorială, precum și o alocație pentru creșterea copilului de 1.536 lei.

Noul edil al Sectorului 6 deține un teren agricol în Podul Dâmboviței, de 5.047 metri pătrați, și un teren intravilan, de 500 metri pătrați, în Clinceni, județul Ilfov. Acesta mai are două apartamente în București, în suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați. Ciucu a economisit în conturi și depozite bancare 42.648 de lei și 43.620 de euro.

Mihaiu, de la Sectorul 2, și-a împrumutat firma cu 270.000 de lei

Cvasianonimul, până în campania electorală pentru alegerile locale, Radu Nicolae Mihaiu, de la USR-PLUS, care a câștigat funcția de primar al Sectorului 2, deține un teren de 256 metri pătrați și două apartamente, în suprafață totală de 195 de metri pătrați. În declarația de avere, el menționează proprietatea unui autoturism Mazda, fabricație 2008. Iar în conturi și depozite bancare a economisit 175.800 de lei și 2.000 de euro.

Mihaiu a împrumutat o societate pe care o patronează - SC E-dea Works SRL, cu suma de 270.000 de lei, în condițiile în care are datorii bancare. Mai exact, a contractat, în 2008, de la ING Bank, un credit de 39.000 de euro, scadent în anul 2038, iar, în 2018, a mai contractat un credit, de la Libra Bank, de 520.000 de lei, scandent în anul 2047.

Radu Nicolae Mihaiu a realizat, în ultimul an fiscal, venituri de natură salarială de 28.000 de lei ca programator la propria sa firmă, dar și chiria pe apartament, în valoare de 12.000 de lei. Soția sa este manager de proiect la Unitef Media Services, de unde a realizat venituri de 72.000 de lei. Ca și soțul, aceasta a încasat chirii de 12.000 lei, dar și 51.000 de lei, reprezentând indemnizație pentru creșterea copilului.

Piedone are o colecție de mașini de epocă

Cristian Popescu Piedone este cel mai puțin avut edil ales, în Capitală, la alegerile locale. Noul edil umanist al Sectorului 5 este însă cel mai important colecționar de mașini dintre cei șapte. Piedone menționează, în declarația sa de avere, proprietatea a cinci mașini de epocă. Este vorba despre un Mercedes, fabricat în anul 1966, un Oldmobile, fabricat în 1959, și trei autoturisme Cadilac, fabricate în 1968, 1973 și 1974.

Proaspătul primar al Sectorului 5 deține patru terenuri intravilane în Bragadiru, în suprafață totală de 1.933 de metri pătrați, și o casă de locuit în București, pe care o are din anul 2003, în suprafață de 73 metri pătrați. Edilul a economisit în cele două conturi bancare sumele de 691 de dolari și 50.760 de euro. Cristian Popescu Piedone a câștigat, în ultimul an fiscal, suma de 99.430 de lei în calitate de director al SC Brai-Cata SRL.