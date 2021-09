Ce spune Ludovic Orban despre scandalul din Parlament

Foto Lucian Alecu

Ședința plenului reunit, de joia trecută, trebuia să fie condusă de președintele Senatului, Anca Dragu, care a condus și ședința BPR, spune Ludovic Orban. El afirmă, amuzat, că Florin Roman „nu a acaparat microfonul, ci a apăsat primul pe buton”.

„La începutul ședinței de birouri permanente reunite, când am discutat de cine prezideză ședința BPR, e adevărat că am avut o discuție nu de la microfon, dar care a fost auzită de cei din jur, i-am spus dnei Dragu , cum se întâmplă de obicei. Dlui Roman nu i-am comunicat în mod direct, este adevărat. Probabil ar fi trebuit să aibă o discuție cu dna președinte Dragiu sau cu mine. Eu am fost convins că o dată ce dna Dragu a condus ședința BPR era deja evident că va conduce dna Dragu plenul”, spune Ludovic Orban despre ședința în care senatorii și deputații AUR și USR PLUS au cerut stabilirea calendarului moțiunii de cenzură.

Totuși, Orban spune că este împotriva a ceea ce au făcut parlamentarii AUR.

„Nu poți să transformi Parlamentul României în loc de bătaie și să iei pur și simplu cu forța un deputat de pe scaun. I-au luat scaunul, mă rog. Așa ceva nu se întâmplă în parlamente civilizate. Dacă se va propune sancționarea unora dintre cei care au fost parte în aceste evenimente voi vota sancționarea”, adaugă Ludovic Orban.

Președintele Senatului, Anca Dragu, spunea joi că nu se aștepta ca vicepreședintele Camerei Deputaților, Florin Roman, să preia conducerea ședinței plenului reunit: „Chiar nu m-am așteptat la o asemenea preluare a puterii. Efectiv se ținea de microfon”.

Vicepreședintele Camerei Deputaților Florin Roman, căruia Ludovic Orban i-a delegat atribuțiile pentru ședința de joi, a deschis ședința plenului reunit, fără să se consulte cu Anca Dragu. El a invocat articolul din regulamentul ședințelor comune, care prevede că ședințele sunt conduse prin rotație.

Ulterior, Roma a afirmat că va depune plângere penală pentru huliganism și distrugere de documente oficiale împotriva parlamentarilor USR și AUR și a cerut demisia Ancăi Dragu.

Florin Cîțu le-a cerut membrilor USR PLUS să se dezică de acțiunile liderilor lor, după scandalul de joi din Parlament: „sunt sigur că între membrii USR sunt oameni care nu cred că violența este un mod prin care să-ți impui punctul de vedere”. El l-a acuzat pe Dan Barna că a asistat pasiv la evacuarea lui Florin Roman de la prezidiul Parlamentului de către parlamentarii AUR.

