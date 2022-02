Celebrul Georgian Pop, rămas fără mandat la alegerile din 2020, „uns” șef peste Rezervele de Stat și Probleme Speciale

Pe 17 februarie, premierul Nicolae Ciucă a emis două Decizii. Prima, cu numărul 142/2022, a consemnat eliberarea din funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale a lui Ion Vasile, numit anul trecut. Iar a doua, cu numărul 143/2022, pentru înlocuirea acestuia cu un fost traseist politic, ex-membru important al Comisiei Parlamentare pentru Controlul activității SRI, celebrul Georgian Pop.

Potrivit nomenclatorului de salarii pentru anul 2020, funcțiile de secretar de stat sunt remunerate cu 16.640 de lei pe lună, adică în jur de 200.000 de lei pe an.

Agenția Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale (ANRSPS) este o structură specială, care s-a aflat, până în 2020, în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, fiind, ulterior, trecută direct în subordinea Guvernului și sub autoritatea prim-ministrului. Agenția se ocupă, printre altele, cu elaborarea și prezentarea, spre aprobare, Consiliului Suprem de Apărare a Țării, prin SGG, strategia rezervelor de stat, ca element component al domeniului ordinii, siguranței publice și securității naționale.

Structură deosebit de importantă în caz de război

Este extrem de interesant momentul ales de actuala guvernare pentru a-l numi pe Georgian Pop la conducerea acestei instituții, în contextul geopolitic generat de evenimentele de la granița de est a României, în condițiile în care, printre atribuțiile ANRSPS se regăsește și „stabilirea și propunerea produselor şi nivelurilor acestora la care se constituie stocuri intangibile destinate producţiei de tehnică militară şi nevoilor de apărare în caz de război, corelate cu rezervele proprii ale armatei şi rezervele de mobilizare”.

Conform legii, Agenția elaborează strategia privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare şi asigură implementarea acesteia și îndeplineşte atribuţiile ce îi revin Guvernului în domeniul pregătirii economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare. De asemenea, analizează şi avizează, din punctul de vedere al sarcinilor la mobilizare, propunerile autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, precum şi ale celorlalte instituţii referitoare la elaborarea proiectului bugetului de stat pentru război, dar acordă unităţilor teritoriale și asistenţă tehnică în domeniul activităţilor de logistică şi mentenanţă, pază, prevenire şi stingerea incendiilor, securitatea în muncă şi protecţia mediului.

Recuperat de foștii săi colegi și angajat, după alegeri, la Parlament

Georgian Pop este propulsat în această funcție importantă direct din cea de consilier parlamentar la Camera Deputaților, unde a ajuns să lucreze după ce nu a mai prins un post de deputat, la alegerile din anul 2020. El a ocupat, până zilele trecute, funcția de consilier parlamentar la Departamentul de Studii Parlamentare și Politici ale Uniunii Europene din cadrul instituției conduse, mai întâi, de Ludovic Orban, apoi, interimar, de Sorin Grindeanu și, în prezent, de președintele PSD, Marcel Ciolacu.

Astfel, fostul parlamentar, bănuit de o relație mult prea cordială cu persoanele aflate la conducerea Serviciului Român de Informații din perioada celebrului „Binom”, a fost recuperat. Într-un moment delicat pentru el. Conform unei declarații de avere completate de Pop în 8 iunie 2021, acesta declară că nu are terenuri în proprietate, are un apartament trecut pe numele fostei soții și deține o casă, de 250 de metri pătrați, moștenită, în 2005, de la bunicii săi, în comuna Drăguș, județul Brașov. Georgian Pop mai are un Volkswagen Golf fabricat în 2015, depozite la CEC de 25.515 euro și 10.041 dolari, un cont la Bancpost cu 52.606 euro și 35.017 lei, a recuperat de la AEP 14.959 de euro și a realizat, în anul fiscal anterior completării acestui document, venituri salariale, în calitate de deputat, până la sfârșitul anului 2020, de 127.132 de lei, dar și din funcția de consilier parlamentar, în decembrie 2020, 2.434 de lei.

A plecat la Ponta, a dat jos Guvernul Dăncilă, după care s-a întors în PSD

Georgian Pop nu a mai încăput pe listele de candidați din partea PSD, spun „gurile rele” și datorită nesiguranței doctrinare de care a dat dovadă în ultimii doi ani ca parlamentar. Intrat într-un conflict mocnit cu fosta conducere a formațiunii social-democrate, el s-a supărat atât de tare, în luna februarie a anului 2019, încât și-a anunțat „divorțul” de Grupul Parlamentar al PSD. A rezistat fără apartenență politică până în luna mai a anului 2019, alipindu-se la grupul parlamentar al Pro România din Camera Deputaților, formațiune condusă de Victor Ponta. În luna octombrie a anului 2019, și cu votul său, Georgian Pop a contribuit la succesul moțiunii de cenzură depusă împotriva Cabinetului condus de Viorica Dăncilă, după care n-a mai ascultat nici de Victor Ponta. Când liderul Pro România a decis ca niciun parlamentar al formațiunii să nu voteze instalarea lui Ludovic Orban la Palatul Victoria, Georgian Pop, împreună cu alți șase colegi, a ignorant directiva și a dat votul său de încredere pentru Guvernul PNL. În februarie 2020, Georgian Pop avea să revină în grupul PSD și să voteze pentru dărâmarea, prin moțiune de cenzură, a Guvernului pe care l-a votat în noiembrie.

CV-ul lui Pop: Vocea, talentul și studiile la SRI

Cariera politică a lui Georgian Pop începea, ca și consilier parlamentar, în anul 2001, iar din 2005, până în 2008, a fost consilierul președintelui PSD Mircea Geoană. A fost ales deputat în mandatul 2008-2012, ocupând funcțiile de secretar al Biroului Permanent, de secretar al grupului parlamentar al PSD și de președinte al Comisiei Parlamentare Comune a Senatului și a Camerei Deputaților privind Controlul Activității SRI. Cel mai probabil, această ultimă funcție a fost recomandată și de studiile făcute în domeniu.

Din CV, aflăm că Georgian Pop, absolvent al Facultății de Sociologie, a urmat studii de pregătire la Departamentul de Stat al SUA, apoi a făcut un stagiu de pregătire la Comisia Europeană și la Parlamentul European, după care a urmat cursurile Colegiului Național de Apărare, după care s-a „desăvârșit” ca absolvent al Academiei Naționale de Informații – Colegiul Național de Apărare.

Anul trecut, Georgian Pop a decis să-și lichideze și firma pe care o înființase încă din anul 2004. Este vorba despre SC G.P. Media Research SRL, care s-a ocupat cu activități de studiere a pieței și de sondaj,

La data de 15 februarie 2021, Georgian Pop deținea 90 la sută din capitalul social al acestei companii, în timp ce restul de 10 procente îi reveneau fostei sale soții, Alina Viorica Pop, pe care a și numit-o în funcția de administrator. O lună mai târziu, pe 17 martie, cei doi acționari au decis dizolvarea și lichidarea voluntară a societății.