x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Politică Ciolacu, despre candidat comun la Capitală:Să repete greșelile lui Ciucă și Ciolacu? Unde candidează

Ciolacu, despre candidat comun la Capitală:Să repete greșelile lui Ciucă și Ciolacu? Unde candidează

de Redacția Jurnalul    |    08 Oct 2025   •   21:15
Ciolacu, despre candidat comun la Capitală:Să repete greșelile lui Ciucă și Ciolacu? Unde candidează
Sursa foto: Marcel Ciolacu

Fostul premier Marcel Ciolacu spune că un candidat comun PNL - USR pentru Primăria Capitalei ar fi ca și cum s-ar repeta greșelile lui Ciucă și Ciolacu. „A greși e omenește, a persevera e prostește”. Este convins de candidatura sa la Consiliul Județean Buzău: „Acum e 100%”, spune el.

Întrebat de ce nu admite PSD un candidat comun PNL - USR pentru funcția de primar general, Marcel Ciolacu a declarat la „Ai Aflat”, de la Gândul, că în acest scenariu nu ar mai funcționa coaliția.

„Nu mai poți să funcționezi. Pentru că nu mai poți funcționa politic. Păi ce facem? Repetăm greșelile lui Ciucă și Ciolacu? Păi nu înțeleg, a greși e omenește, a persevera e prostește, parcă. În momentul în care trei partide, care sunt la guvernare, două dintre ele se unesc împotriva celuilalt partid de la guvernare, nu mai poți să funcționezi”, afirmă Ciolacu.

Întrebat, în continuare, dacă vor fi alegeri locale anul acesta, Ciolacu a spus că Guvernul ar trebui să organizeze: „Dacă sunt alegeri, vom avea alegeri. Eu candidez la Buzău, dacă vor fi alegeri. Merg la consiliul județean, n-am nicio problemă. Am avut întâlnire și cu primarii din Buzău. O să mai am o întâlnire, dacă organizația o să fie de acord, o să candidez la Buzău, la funcția de președintele de CJ. Acum e 100% (luată decizia - n.r.)”, a mai spus Ciolacu.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: ciolacu candidat ciuca
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri