Ciolacu, despre candidatura la Primăria Capitalei: Eu cred că o să avem un candidat comun

„Până în acest moment nu avem încă o analiză finalizată. Fiecare dintre noi căutăm să găsim cea mai bună soluție, astfel încât să avem certitudinea că intrăm în campanie cu un candidat care să câștige alegerile”, spune Nicolae Ciucă, întrebat dacă la ședința de marți a coaliției va fi stabilit candidatul comun PSD-PNL la PMB.

Chestuionat dacă Dan Ostahie e o variantă de candidat comun, Ciucă spune: „În acest moment, vreau să spun că PNL va continua să aibă astfel de discuții, pentru că avem nevoie în poilitică de oameni care au performat în diverse domenii de activitate, iar Dan Ostahie este un antreprenor de succes în România și dacă va considera și va aprecia că poate să facă pasul către politică va fi foarte bine. (...) Nu i-am propus să fie candidat. Mi se pare normal față de orice persoană, nu doar față- de un om de afaceri să fie consultat dacă poate fi sau nu sondat”, adaugă Ciucă.

La rândul său, liderul PSD, Marcel Ciolacu, spune că mai multe detalii despre candidații la alegerile locale din Capitală vor fi date duipă ce liderii coaliției vor ajunge la un consens: „Eu cred că o să avem un candidat comun”.

Liderii PSD și PNL se reunesc, marți după-amiază, în ședință de coaliție.

Ciolacu, despre femeia care va deschide lista la europarlamentare: Să nu fi fost membră de partid

„O femeie care să nu fi făcut politică până acum și să nu fi fost membră de partid”, spune Marcel Ciolacu despre persoana care ar putea fi pe primul loc pe lista PSD-PNL pentru alegerile europarlamentare.

„Știți decizia politică luată de a face o alianță electorală în ceea ce privește alegerile europarlamentare și sper ca lista de europarlamentari să fie deschisă de către o femeie, chiar propunând amândoi, și eu și domnul președinte Nicolae Ciucă, să fie o femeie care să nu fi făcut politică până acum și să nu fi fost membră de partid”, spune Marcel Ciolacu.

Liderul PSD afirmă că acest lucru este „un început”.

„Am făcut la partid sondaje pentru alegerile locale trecute și am făcut și în județul Botoșani, unde ne-au ieșit rezultatele, respectiv 70% din cei care au răspuns la sondaj vedeau profilul canidatului pentru consiliul județean un bărbat. 65% dintre repondenți erau femei. În momentul acela, am luat o decizie la partid și am desemnat-o pe doamna Doina Fedorovici candidată pentru funcția de președinte al Consiliului Județean. A câștigat alegerile cu 60%. Este o diferență mare între percepție și adevăr, între ce s-a întâmplat în trecut în România și obișnuința de a răspunde într-un sondaj. Întotdeauna când există o decizie politică corectă, lumea va reacționa în aceeași măsură, corect și va ține cont de schimbarea percepției în adevăr”, încheie Ciolacu.