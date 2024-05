Horia Constantinescu, lansat pentru Primăria munic. Constanța. Ciolacu: E un om onest și corect

„În municipiul Constanța, în județul Constanța este nevoie de o nouă resetare. Are nevoie de persoane harnice, de oameni implicați, de un plan administrativ-local, de un plan coerent și pus de acord și cu guvernul României, pentru că după ce actualul guvern a reușit performanța, chiar parțială, de intrate în Schenghen, marele câștigător este județul Constanța”, spune Marcel Ciolacu.

Liderul PSD afirmă că Executivul a decis efectuarea de investiții în județele Galați, Brăila și Constanța.

„Niciodată, de câte ori am venit, dar niciodată nu am fost căutat de actualul primar al municipiului onstanța. Niciodată administrația locală sau președintele consiliului județean nu m-au sunat, nici pe mine, nici pe Sorin Grindeanu, să afle care este planul Guvernului de dezvoltare a zonei și a Portului Constanța. Nu poți să te dezvolți, nu poți să ai o viziune, nu poți un plan integrat fără autoritățile locale. m-aș fi așteptat să fiu sunat de primarul municipiului Constanța și să vină să-mi propună. Categoric, e nevoie de un parc logistic de susținere a Portului Constanța. Acest lucru nu-l face Guvernul. Dacă e nevoie, vom interveni și în acest mod. Aici trebuia partenerul să fie autoritatea locală. Eu consider că, în acest moment, campania electorală este despre performanța administrativă, despre fondurile europene și despre investiții. Cu regret spun, toate acestea în Constanța lipsesc cu desăvârșire”, adaugă Marcel Ciolacu.

El afirmă că Horia Constantinescu e un „om dificil”, cu care nu poți „să ai chimie decât după ce îl cunoști”.

„Nu e atât de dificil cum e Mihai Tudose. E un om, în schimb, un om determinat, onest, corect și eu în consider un coleg și un prieten corect, un om care s-a implicat pentru protecția consumatorului, de fapt, pentru protecția românilor. Mie, personal, mi-a arătat determinarea pe care o are pentru a se implica pentru protecția constănțenilor. (...) Horia poate dezmorți municipiul Constanța”, încheie Ciolacu.

(sursa: Mediafax)