Ciolacu, după explozia din Istanbul: Nu există niciun motiv de teroare

„Condamn ferm evenimentul atroce care a luat viața multor persoane nevinovate și a rănit zeci de oameni în explozia de la Istanbul. Nu există niciun motiv de teroare și sper că autoritățile turce vor aduce în fața justiției toți vinovații”, scrie pe Twitter Marcel Ciolacu.

Reacția președintelui Camerei Deputaților vine după ce o explozie a zguduit, duminică, centrul Istanbulului.

O persoană a fost arestată de poliție, în cazul atentatului produs duminică și în urma căruia cel puțin șase persoane au murit, a anunțat ministrul de Interne din Turcia, potrivit BBC.

I strongly condemn the atrocious event that took the lives of many innocent individuals & injured dozens of people in the explosion in Istanbul. There is no reason for terror, and I hope that the Turkish authorities will bring all guilty people to justice.