Ciolacu îl amenință pe Iohannis cu boicotarea consultărilor de la Cotroceni. Liderul PSD vine cu două soluții

Marcel Ciolacu i-a criticat, marți seară, atât pe Klaus Iohannis, cât și pe reprezentanții partidelor de dreapta, acuzându-i că se pregătesc de negocieri pentru un nou Guvern. El a afirmat că aceștia nu țin cont de rezultatul votului de dumincă.

Ciolacu a spus, într-un interviu televizat, că toți acești lideri formează o gașcă de perdanți, care nu recunoaște rezultatul votului.

„Este o gașcă de perdanți care vrea puterea cu orice chip fără să țină cont de votul cetățenilor. E o negare a evidenței. Primul pas ca să te vindeci este să depășești negarea când ești bolnav. Trebuie să recunoască (Iohannis – n.r.) că a fost un eșec politic total sancționat prin vot de către români, democratic. Nu poți să apari la televizor ca președinte al României să faci socoteli”, a spus Marcel Ciolacu, la TVR.

Marcel Ciolacu a avertizat că PSD ar putea refuza consultările cu președintele Iohannis dacă nu vor fi primii chemați la discuții în calitate de câștigători ai alegerilor parlamentare din 6 decembrie.

„Trebuie să revenim în spiritul și litera Constituției. Primul partid care trebuie chemat la Cotroceni trebuie să fie PSD și sper din tot sufletul ca președintele să nu facă greșeala să invite PNL înainte. (...) Să nu jignească câștigătorii acestor alegeri. Voi avea o discuție cu colegii mei.

Dacă nu suntem invitați ca partid câștigător să mergem cu propunerea noastră, să nu mergem la aceste consultări. Cred că perioada campaniei și a jignirilor a trecut și este timpul ca președintele să intre în haina constituțională”, a conchis Ciolacu.

Soluțiile lui Ciolacu

Marcel Ciolacu a mai anunțat că social-democrații vor propune formarea unui guvern minoritar PSD sau a unui cabinet de uniune națională condus de medicul Rafila.

„Noi avem în continuare o criză sanitară evidentă. Am venit cu o propunere. Nu Ciolacu, nu am venit cu politruci, nu am venit cu oameni politici. Am căutat să venim în Parlament cu specialiști și cu propuneri pentru criză. Am venit cu propunerea domnului profesor Rafila. Am vorbit cu colegii mei. Toți colegii mei au spus că ei cred că în momentul acesta cea mai bună persoană să fie prim-ministru este domnul profesor Rafila, recunoscut național, internațional, un om specialist remarcabil”, a declarat Ciolacu la TVR.

Liderul PSD a mai spus că partidul pe care îl conduce are două soluții pentru guvernarea țării.

„Noi avem două soluții. (...) Venim cu un guvern minoritar și avem voturile necesare (...), se vor vedea în momentul votului. Ori venim cu doctorul Rafila și acceptă toate forțele politice și facem un guvern de uniune națională”, a spus Ciolacu.

PSD nu va vota alte formule guvernamentale, a precizat el.