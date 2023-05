Marcel Ciolacu: În viitoarea lege a salarizării să nu mai existe sporuri. Nu sunt adeptul sporurilor

„Nu sunt adeptul sporurilor, eu vreau să ne asumăm în coaliție ca în viitoarea lege a salarizării să nu mai existe sporuri. Actualele sporuri să fie cuprinse în corpul salariului și de acolo să terminăm această invenție românească cu zeci de sporuri pentru care ne luptăm în instanță, câteodată le pierde angajatul, angajatorul. Vor exista pentru cei care fac gărzi, care nu pot să lipsească de la serviciu, vor exista anumite componente. Actualele sporuri intră în corpul salariului și am terminat, pentru că ele oricum erau impozitate la fel și am terminat o dată. Spor de calculator, nu mai este spor de calculator, e de condiții grele. Un minister are nu știu ce spor de 15%, celălalt minister nu are, atunci cei care nu au se mută la cei care au. Unde vrem să ajungem? Cum și în mediul privat trebuie să scoatem excepțiile, să faci un profil concurențial corect, la fel trebuie să se întâmple și în zona bugetară”, a declarat luni seara, la Antena 3, Marcel Ciolacu.

Întrebat despre economiile care trebuie făcute la nivelul ministerelor, el a spus că deja s-a simțit decizia politicului: „În primele luni au fost cheltuieli cu bunuri și servicii de 17% în fiecare buget, în momentul acesta, pe martie, sunt 9%, există deja o revenire”.

Președintele PSD a vorbit și despre stoparea angajărilor la stat, în anumite domenii.

„Nu putem umfla aparatul statului român, chiar dacă este central sau local și aici sunt două abordări total diferite pe care le-am avut în interiorul coaliției. Nu poți ca pe un pește balon să îl tot umfli că la un moment dat nu mai e sustenabil, e normal că așteptăm să venim cu noua lege a salarizării, noua lege a pensiilor ca să facem reformă în adevăratul sens, dar până atunci nu putem să ne uităm cum continuă angajările la stat. Ele se stopează, mai puțin în sănătate și învățământ, și pe urmă prin memorandum vii în fața Guvernul, dai explicațiile și dai drumul în cazul în care ai nevoue de aceste angajări”, a explicat Marcel Ciolacu.

