Ciolacu, întrevedere cu Olaf Scholz: Am vorbit despre aderarea României la Schengen

''Un prânz social-democrat între doi prieteni, cu aceleaşi gânduri pentru Europa! Am vorbit cu Olaf Scholz despre provocările economice, sociale şi geopolitice cu care se confruntă întreaga Europă, despre dinamizarea relaţiei noastre bilaterale şi despre aderarea României la spaţiul Schengen. I-am mulţumit pentru sprijinul constant al Germaniei în dorinţa noastră legitimă de a fi parte a acestui spaţiu! A friend in need, is a friend indeed!'', a scris Ciolacu pe Facebook.



Marcel Ciolacu se află, vineri şi sâmbătă, la Malaga, în Spania, pentru a participa la Congresul Socialiştilor Europeni.