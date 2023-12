Ciolacu: Românii își doresc astăzi o viață mai bună, echitate, infrastructură, școli și spitale

„Marea Unire este cel mai bun exemplu din istoria noastră că, atunci când toate eforturile merg către obiective în care credem, tot ceea ce ne unește se reflectă în reușite, în pași înainte pentru noi toți. Așa s-a ajuns la crearea statului național unitar român și, tot așa, prin voință comună, suntem astăzi parte a lumii democratice. Istoria recentă a României a însemnat un șir continuu de provocări pentru fiecare român, dar și pentru întreaga națiune. Nouă, generațiilor de astăzi, ne-a revenit misiunea de a consolida și perpetua valori la care s-au raportat înaintașii noștri și, mai ales, de a înțelege lecția valoroasă pe care istoria ne-a oferit-o. Și anume că toate marile realizări au fost posibile doar atunci când clasa politică a fost alături de români, le-a ascultat dorințele, le-a înțeles idealurile și a acționat, alături de întregul popor, pentru a le împlini. Iar lecția oferită de istorie este cu atât mai importantă în prezent, când ne aflăm în fața unor provocări extrem de complexe, care necesită o abordare responsabilă, corectă și echitabilă din partea întregii clase politice”, transmite Marcel Ciolacu.

El adaugă că românii și-au dorit un stat național unitar, un vis împlinit în 1918, căruia îi este dedicată ședința solemnă.

„Românii și-au dorit libertate și democrație, un alt vis împlinit, în 1989, prin sacrificiul tinerilor care au ieșit în stradă în urmă cu 34 de ani. Curajul lor a fost elementul esențial care a determinat răsturnarea regimului comunist. Au urmat apoi alte obiective majore împlinite prin unitatea voinței românilor: aderarea la NATO, garanția de securitate a României și a întregii regiuni. Integrarea în Uniunea Europeană, cu siguranța economică și socială dată fiecărui cetățean de statutul de membru al acesteia. Ce își doresc românii astăzi? O viață mai bună, echitate, infrastructură, școli și spitale, legi drepte. Își doresc să fie plătiți corect pentru munca lor și să primească o pensie decentă după o viață de muncă. Copiii lor să aibă parte de educație de calitate, iar persoanele în vârstă de spitale sigure și servicii medicale corecte. Românii își doresc ca regiunile istorice ale României să fie legate de rețele de transport care să răspundă așteptărilor sociale și economice actuale”, potrivit lui Ciolacu.

Premierul arată că problemele care îi preocupă astăzi pe români sunt cele care determină deciziile luate de guvern.

„Politicile guvernamentale sunt hotărâtoare pentru economia oricărei țări, iar nivelul de trai al cetățenilor depinde de dezvoltarea economică. O națiune nu se dezvoltă și nu progresează cu promisiuni, iar un popor nu se hrănește cu iluzii. De aceea, pentru acest guvern, economia reprezintă motorul de care avem nevoie pentru a asigura resursele necesare investițiilor, dar și măsurilor sociale. Susținem investițiile străine, dar și companiile românești și, nu întâmplător, pentru dezvoltarea celor din urmă am lansat, printre altele, Programul . Totodată, în cele câteva luni de mandat, am pus accent și pe nevoile imediate ale oamenilor, începând cu creșterea calității vieții. Pentru că niciun român nu trebuie să nu se simtă lăsat în urmă. Așa cum am promis, am reușit să finalizăm noua lege a pensiilor, pentru ca ea să fie aplicată de la 1 ianuarie 2024 și să aducă pensionarilor recunoașterea corectă a anilor în care au muncit”, menționează premierul în mesajul său. ără>

Ciolacu precizează că a venit cu soluții de sprijin pentru categoriile sociale aflate în dificultate.

„Vom merge mai departe cu plafonarea prețurilor la energie și cu limitarea creșterii prețurilor la alimentele de bază. În același timp, vedeți – chiar și dumneavoastră, cei din Opoziție - ritmul susținut al lucrărilor de infrastructură din întreaga țară. Suntem guvernarea care a început execuția lucrărilor la mult-așteptata Autostradă a Moldovei, simbol al Unirii și în termeni de infrastructură, între această veche provincie istorică și restul țării. Această investiție, intrată în linie dreaptă odată cu semnarea contractului de execuție pentru ultimul tronson, Pietroasele – Buzău, la numai un an de când a fost semnat contractul pentru primul lot al autostrăzii, va contribui cu siguranță la dezvoltarea economică a comunităților locale din această parte a țării”, conform mesajului premierului.

De asemenea, el apreciază că România se poate dezvolta doar conectată la obiectivele internaționale.

„Parteneriatele cu Statele Unite ale Americii, cu statele europene si cu organizațiile internaționale ne aduc mai aproape de a îndeplini idealurile românilor pentru o viață mai bună. Iar acum avem un obiectiv de țară, pe care ne-am angajat să-l susținem prin reformele necesare: aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). , motto-ul acestui for, sintetizează ceea ce, practic, ne-am propus și noi, la nivelul guvernamental, pentru că o Românie puternică, orientată spre dezvoltare - care să se reflecte în plan economic, dar mai ales în viața de zi cu zi a românilor, - acesta este un obiectiv firesc, un obiectiv capabil să ne unească, indiferent de culoarea politică. Când ceva tinde să ne dezbine, să ne amintim că suntem toți români și că avem un drum comun de parcurs ca națiune, de care depind prezentul și viitorul întregii societăți și al fiecărui cetățean”, se arată în finalul mesajului.

Premierul Marcel Ciolacu se află într-o vizită în Statele Unite ale Americii.

(sursa: Mediafax)