Ciolacu: „Pedeapsa nu rezolvă dependenţa de droguri, ci tratamentul! Trei afişe şi două broşuri expirate nu înseamnă prevenție”

"Vreau să atacăm direct o altă problemă foarte gravă - cea a drogurilor. Nu mai merge cu jumătăţi de măsură! Dacă închidem ochii, nu înseamnă că problema nu există. Am discutat, în ultimele luni, cu mulţi tineri, victime ale acestui flagel. Am vrut în primul rând să înţeleg, direct de la ei, şi mi-am dat seama că abordarea de până acum a fost total greşită. Pedeapsa nu rezolvă dependenţa, ci tratamentul. Iar trei afişe şi două broşuri expirate nu înseamnă prevenţie. A venit timpul ca aceşti tineri să simtă cu adevărat că au pe cineva de partea lor, cineva care să nu-i judece şi să nu-i izoleze, ci să-i ajute să se vindece. Şi vom începe prin a transfera parte din Agenţia Naţională Antidrog la Ministerul Sănătăţii, pentru că acolo este locul ei. Poliţia deja a început să prindă traficanţii şi să îi bage la puşcărie, dar statul trebuie să aibă grijă de victime şi să le redea acestor tineri şansa unei vieţi normale", a spus liderul PSD, în cadrul evenimentului desfăşurat la Palatul Parlamentului.



Premierul a menţionat că programul său include măsuri pentru a creşte rata de angajare în rândul tinerilor, dar şi pentru ca aceştia să aibă acces la o locuinţă. El a subliniat că rezolvarea problemei forţei de muncă se poate face doar prin "investiţii masive" în educaţie, pentru a asigura acces egal tuturor copiilor şi tinerilor din România.



"Am fost în căminele din Regie şi am văzut cum este viaţa într-un cămin construit acum 50 de ani. Şi am decis să facem din construcţia de cămine studenţeşti o prioritate naţională. Dar aceşti tineri mi-au povestit şi despre visurile lor. Dacă vrem ca ei să nu plece, trebuie să-i sprijinim pe toţi tinerii care vor să înveţe şi care muncesc, să-i ajutăm să-şi facă un rost aici, în ţară. Suntem, de fapt, obligaţi să facem asta! Investim deja un miliard de euro pentru a creşte o nouă generaţie de specialişti, prin sistemul de învăţământ dual", a spus Ciolacu.



Potrivit acestuia, cea mai mare provocare a României o reprezintă "declinul demografic", în contextul în care România "are tot mai puţini copii" şi mulţi tineri aleg să plece în străinătate.



"Avem o populaţie îmbătrânită şi în scădere. Asta afectează ca prim impact piaţa muncii, pe urmă sistemele de pensii şi sănătate. Vă rog să vedem această realitate ca pe un apel la acţiune. Trebuie să oferim noilor generaţii de români motive să creadă în ţara lor - oportunităţi, siguranţă şi, cel mai important, speranţa într-un viitor alături de cei dragi", a afirmat liderul social-democrat.



Ciolacu a pledat pentru simplificarea birocraţiei şi digitalizarea serviciilor consulare, precum şi pentru sprijinirea românilor care investesc în ţară banii câştigaţi în străinătate. De asemenea, a susţinut diminuarea "diferenţelor de dezvoltare" dintre mediul rural şi cel urban.



"La fel în sănătate, toţi românii trebuie să aibă acces la servicii medicale fără să fie nevoiţi să bată zeci sau sute de kilometri. Am început şi vom finaliza reţeaua naţională de centre medicale comunitare, la sate şi în oraşele mici. Modernizăm cabinetele de medicină de familie şi, după 30 de ani, am început construcţia a trei spitale regionale noi, la Iaşi, Cluj şi Craiova", a spus Ciolacu.



Premierul a mai precizat că reducerea cheltuielilor statului nu va fi posibilă fără reforme şi digitalizare, făcând referire inclusiv la "cheltuielile nejustificate de funcţionare" ale administraţiei centrale şi locale.



"Un stat român puternic înseamnă să avem securitate energetică. Şi, pentru asta, trebuie să continuăm dezvoltarea sistemului energetic. Cu gazul din Marea Neagră şi cu energia verde putem face din această ţară o forţă economică nu doar regională, ci un mare jucător economic european! Vreau însă ca toate aceste lucruri să se întâmple cu protejarea mediului şi a spaţiilor verzi. Este nevoie de un consens la nivelul societăţii care să ne permită să ne dezvoltăm, dar fără a pune în pericol mediul înconjurător", a subliniat liderul PSD.

AGERPRES