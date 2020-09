Ciolacu:  PSD a depus plângere la BEC, să fie renumărate voturile la Sectorul 1

Lucian Alecu

Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat luni seara că PSD a depus o plângere la BEC prin care solicită renumărarea voturilor la alegerile de la sectorul 1 din Capitală.

„Avem o numărătoare paralelă. Fiecare reprezentant al unui partid în secția de vot pleacă acasă cu o copie după procesul verbal. Fiecare partid are un soft, care e simplu, și se adună voturile. Numărătoarea paralelă ne dă că domnul Dan Tudorache a câștigat alegerile cu 200 și ceva de voturi și atunci aveam aceste întrebări: e posibil să fi fost introduse eronat în softul BEC-ului anumite buletine de vot, anumite procese verbale. Avem acest drept să vedem aceste lucruri”, a declarat Marcel Ciolacu, la RTV.

Acesta a anunțat că partidul a depus plângere la BEC.

„S-a depus plângere la BEC ca să fie iarăși numărate toate voturile”, a precizat Ciolacu.

Acesta crede că procedura trebuie soluționată în 24-48 de ore.

Candidatul USR PLUS la Primăria Sectorului 1 al Capitalei, Clotilde Armand, l-a ironizat luni pe actualul primar, Dan Tudorache, după ce acesta a spus că a câștigat un nou mandat: „PSD este istorie în Sectorul 1 și nu-i vine a crede”. „Breaking news! După terminarea numărătorii paralele, am în plus 200 de voturi față de Clotilde Armand. Așteptăm rezultatele oficiale de la BEC!”, a scris pe Facebook Dan Tudorache.

Clotilde Armand a chemat și poliția la Biroul Electoral. Ea a acuzat o tentativă de fraudă electorală.

„Iată ce avem în sediul Direcției de Salubrizare și Investiții situat în Complexul din piața Mureș, un etaj deasupra Biroului Electoral de Sector. Procese verbale necompletate! Așa pregăteau frauda. Și-a făcut apariția pe aici și directorul ADP S1 și nu știu ce caută el la BES. O să ne lămurească Poliția”, a scris pe Facebook Clotilde Armand.

Mai multe persoane au fost duse la poliție.

„În jurul orei 15:45, Secția 4 Poliție a fost sesizată prin sistemul 112 cu privire la faptul că un bărbat, candidat al unui partid politic pentru funcția de consilier, ar fi fost văzut ieșind din clădirea unde a funcționat un birou electoral al sectorului 1, de către mai mulți reprezentanți ai altor partide politice, având asupra sa mai multe procese verbale. Persoanele în cauză au fost identificate și sunt conduse la sediul Secției 4 Poliție pentru stabilirea situației de fapt și de drept”, a precizat Poliția Capitalei.

