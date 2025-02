Ciolacu: Nu avem altă soluție în acest moment pentru funcția de președinte al României decât Crin Antonescu

''Intrăm într-un alt ritm și într-o altă dinamică. Dacă cumva ne trece prin cap că România se poate dezvolta fără fonduri europene, fără Uniunea Europeană, mai ales în acești doi ani, eu vă spun, din toate perspectivele, financiare, politice, toate perspectivele în ceea ce privește securitatea acestei țări, este exclus. De aceea, fără nicio reținere, am venit astăzi în fața dumneavoastră cu Crin Antonescu, propunerea alianței de guvernare pentru funcția de președinte a României. Știm cu toții ce s-a întâmplat anul trecut. (...) Eu cred că, în primul și în primul rând, am greșit eu și am încercat să transmit ceea ce fac ca și prim-ministru, crezând că acela este și profilul de viitor președinte al României. Am greșit. Și trebuie să învăț și eu, și dumneavoastră. În fața noastră avem astăzi cu adevărat un om care are profilul de președinte al României. Eu am avut profilul de un prim-ministru criticat. Și acum sunt sub un asalt continuu. Înțeleg și de ce, altă miză nu este decât de a intra iarăși într-o degringoladă și de a schimba candidatul comun al alianței. Îmi asum, împreună cu Cătălin Predoiu, cu domnul Ilie Bolojan, cu domnul Kelemen Hunor, domnul Pambuccian, ne asumăm toți candidatura lui Crin Antonescu'', a afirmat Ciolacu, la Adunarea Generală a Asociației Comunelor din România.



El i-a îndemnat pe reprezentanții comunelor prezenți la reuniune să explice cetățenilor pe care-i reprezintă ''adevărul'', pentru a nu se ajunge ca România să intre ''într-o aventură''.



''Știu surpriza pe care ați avut-o când v-ați uitat la turul întâi al alegerilor pentru funcția de președinte, mai ales în zona rurală, și ați văzut o diferență imensă între ceea ce vorbeați dumneavoastră cu cetățenii și votul. Vreau să vă spun că de data aceasta nu mai trebuie să fiți pasivi. De data aceasta, trebuie să mergeți la oameni și trebuie să le explicați adevărul. Adevărul este că, dacă nu continuăm în linia pe care am început-o în acest moment, România intră într-o aventură. Nu este o aventură a noastră. Este o aventură creată de către noi, dar este o aventură care va avea costuri asupra familiilor noastre, asupra copiilor noștri și asupra nepoților noștri. Acesta este adevărul. Indiferent dacă unii dintre cetățenii pe care îi reprezentați, fiindcă dumneavoastră sunteți, de fapt, firul ierbii, au altă părere, noi cu toții avem datoria ca în acest moment să ne implicăm și să le explicăm și să le spunem, de fapt, adevărul. E o diferență imensă între percepție și adevăr. Adevărul, în schimb, de această dată, și avem timp suficient, este că nu avem altă soluție în acest moment pentru funcția de președinte al României decât Crin Antonescu'', a susținut Marcel Ciolacu.



Candidatul coaliției de guvernare la alegerile prezidențiale, Crin Antonescu, le-a transmis aleșilor locali că România are nevoie în continuare de dezvoltare.



''Avem niște alegeri prezidențiale care sunt cheia dezvoltării României pe următorii ani. (...) Le mulțumesc celor trei partide care m-au onorat cu propunerea de a fi candidatul acestei alianțe la Președinția României. (...) Am răspuns acestui lucru și m-am angajat în această misiune complet convins că pot să dau această bătălie, împreună cu cei mai mulți dintre dumneavoastră, și mai ales că pot să duc un mandat de președinte al României în următorii ani, într-o perioadă grea, cum nu a mai fost pentru noi, după 1990 sau după 2000, în orice caz. E vorba, în fond, odată cu alegerea președintelui și cu ceea ce președintele, împreună cu Parlamentul, cu Guvernul, cu administrația centrală și locală, va face în următorii ani, e vorba de opțiuni majore pentru România. E vorba de a decide dacă noi continuăm tot ceea ce s-a făcut bun în această țară, dacă avem capacitatea să reformăm ceea ce trebuie reformat în această țară și dacă avem puterea să continuăm un drum pe care România l-a început și pe care nu-l poate abandona fără riscul de a-și pierde identitatea, soliditatea, poziția și garanțiile ca țară în lumea civilizată'', a afirmat Antonescu.

