Ciolacu, tinerilor: Încercați să înlocuiți „American dreams” cu rolul dvs. în societatea românească

„Cum am fost prezentat, sunt Marcel Ciolacu, vremelnic primul-ministru al României, de puțin timp, am un fiu de vârsta dvs care a aflat de la mine că am fost votat premier, deci cu alte cuvinte, este evidentă o listă de priorități diferită între a celor de vârsta mea, de 55 de ani și a dvs. Toată lumea vă vorbește ce veți avea de învățat de la noi. Veți avea, fiindcă vă aflați în clădirea balaurului, aici se iau deciziile care ne influențează la toți viețile. Veți descoperi lucruri care merg perfect în Guvernul fiindcă funcționează de ceva timp acest guvern și sigur are și anumite departamente, componente care funcționează perfect. Veți descoperi și lucruri care nu funcționează perfect, acolo mi-aș dori eu foarte mult să interveniți dvs, sunteți totuși promotorii schimbării și ai viitorului. Este evident, nu numai dvs aveți de învățat, ci avem de învățat și noi. Sunt ferm copnvins că voi avea multe de învățat de la dvs”, spune Marcel Ciolacu.

El afirmă că „cine ține pasul în acest proces și în aceste timpuri atât de provocatoare aceia vor câștiga”.

„Aici se iau deciziile cele mai importante și mă bucur mult că veți fi parte la aceste decizii. Nu cred că un om politic ar trebui să facă parte din Parlamentul României fără să fi avut o experiență într-o administrație, fie ea locală, fie central, ca să înțeleagș întregul tablou. Oamenii politici și de niță sunt foarte buni pentru că sunt pe un anumit domeniu, dar cei mai buni oameni politici sunt cei care înțeleg întregul tablou. E un bun început să înțelegeți acest tablou, poate veți urma o carieră în administrația central, locală, părarea mea este că trebuie să fiți generația care să ne schimbe pe noi. Mi-aș fi dorit și eu la partide să fie selecția pri care ați trecut”, adaugă premierul.

Marcel Ciolacu le-a mai spus tinerilor că au mai multe oportunități față de generațiile anterioare.

„Ați prins un culoar în viață mult mai bun decât am prins noi, profitați de el și am o singură rugăminte la voi, acel American dreams de a pleca din România încercați să îl înlocuiți cu rolul dvs viitor în societatea românească”, încheie Ciolacu.

(sursa: Mediafax)