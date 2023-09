Ciolacu: Nu am fost la UDMR și minorități ca să cer o susținere

”Eu nu am fost la UDMR ca să cer o susținere. Eu nu am fost la minorități ca să cer o susținere. În fișa mea a postului de prim-ministru este să merg la Parlament și să stau de vorbă cu liderii politici și cu colegii mei parlamentari și să le explic legea de asumare. Este în fișa mea, asta trebuie să fac. Eu nu am fost acolo să mă duc la domnul Kelemen Hunor să îmi promită ceva. Dacă decizia dânșilor este să semneze o moțiune, va exista o moțiune. Dacă este să nu semneze o moțiune, nu va exista o moțiune, va fi o dezbatere”, spune Marcel Ciolacu.

El afirmă că nu a primit un răspuns concret.

„Nu am avut (feedback-n.r.). Cu siguranță sper să mă fi ridicat la nivelul așteptării colegilor mei din UDMR și să le fi răspuns punctual la întrebări”, încheie Ciolacu.

Premierul își va asuma răspunderea guvernamentală pe măsurile fiscale.

Potrivit articolului 114 din Constituție, Guvernul îşi poate angaja răspunderea în faţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului, în şedinţă comună, asupra unui program, a unei declaraţii de politică generală sau a unui proiect de lege. Guvernul este demis dacă o moţiune de cenzură, depusă în termen de 3 zile de la prezentarea programului, a declaraţiei de politică generală sau a proiectului de lege, a fost votată. Dacă Guvernul nu a fost demis, proiectul de lege prezentat, modificat sau completat, după caz, cu amendamente acceptate de Guvern, se consideră adoptat, iar aplicarea programului sau a declaraţiei de politică generală devine obligatorie pentru Guvern.

