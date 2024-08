Ciolacu discută cu Ursula von der Leyen despre comisarul european: Nu s-a creionat Comisia cu atribuţii

"Astăzi o să am o discuţie cu preşedinta Comisiei, apoi o să am o discuţie şi cu domnul Nicolae Ciucă, dacă se impune şi cu preşedintele României. Ştiţi foarte bine că nu s-a creionat Comisia cu atribuţii şi am dorit să găsim persoana cea mai bună pe anumite atribuţii. În acest moment propunerea mea personală este domnul Victor Negrescu", a afirmat Ciolacu, la sediul central al PSD, întrebat dacă va propune luni la Bruxelles numele celui care va deţine portofoliul de comisar european din partea ţării noastre.



El a menţionat că "nu ştie nimeni" când se va afla ce portofoliu va avea România.



"Mi-aş dori să fim prima ţară din Uniunea Europeană să aflăm portofoliul, dar cred că doamna preşedintă are discuţii în această perioadă cu toţi prim-miniştrii din Uniunea Europeană", a explicat liderul PSD.



Ciolacu a precizat că, până acum, a avut discuţii neoficiale cu Nicolae Ciucă şi Klaus Iohannis doar "asupra portofoliului" de comisar european.

AGERPRES