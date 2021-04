Cioloș a rămas fără Vlad Voiculescu, dar și-a recuperat Ministerul Sănătății

Singurul care pare să fi ieșit pe “profit” din acest război pare a fi liderul PLUS, Dacian Cioloș, care și-a securizat controlul asupra Ministerului Sănătății. Ieri, USR-PLUS a decis să o propună pentru conducerea instituției pe Ioana Mihăilă (FOTO), secretar de stat în funcție, așa cum “Jurnalul” a anunțat încă de la începutul acestei săptămâni. Vlad Voiculescu, care avea pretenția să lucreze în continuare în minister, ca și consilier onorific al noului demnitar, nu va avea această ocazie. Florin Cîțu a precizat, ieri după-amiază, că, din câte știe, “Vlad Voiculescu este plecat în vacanță”, drept pentru care “acest lucru nu se va întâmpla”.

Președintele Klaus Iohannis a semnat, la doar două ore de la propunerea USR-PLUS, decretul de numire a Ioanei Mihăilă în funcția de ministru al Sănătății, dând, astfel, semnalul că, pentru moment, Dacian Cioloș și gruparea pe care o reprezintă păstrează controlul total pe acest sector guvernamental.

Ioana Mihăilă este medic endocrinolog, din Oradea, și conduce organizația PLUS Bihor. Ea a candidat, la alegerile locale din toamna anului trecut, pentru funcția de primar la Oradea, obținând “fabulosul” procent de 3,03 la sută din voturi. Ioana Mihăilă, împreună cu soțul său, Marius Călin Mihăilă, controlează o rețea de clinici private din Cluj Napoca și Bihor – Dermalite SRL, Osteoprotect SRL (care deține Centrul Medical Modena) și Dermasilk SRL. Osteoprotect SRL, înființată de ambii soți Mihăilă, este deținută, în acest moment, în acte, doar de către Marius Călin Mihăilă, De altfel, soțul actualului ministru a preluat, conform datelor furnizate de către Oficiul Național al Registrului Comerțului, în data de 4 ianuarie 2021, funcția de administrator al SC Dermalite SRL Sînmartin, de la Ioana Mihăilă.

În acte, salariul minim pe economie. În realitate, a trăit din dividende

În presă au apărut deja informații potrivit cărora, în perioada 2017-2019, medicul Ioana Mihăilă a primit numeroase sponsorizări din partea unor companii farmaceutice, printre care Pfizer România, dar nu numai. În ceea ce privește SC Osteoprotect SRL, controlată de soțul proaspătului ministru al Sănătății, are în derulare un contract în valoare de 324.000 de lei de la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Bihor.

Ioana Mihăilă figurează pe lista celor 18 medici specialiști care activează în cadrul Centrului Medical Modena, însă, conform declarației de avere pe care a depus-o în luna februarie a acestui an, după ce a fost numită ca secretar de stat în ministerul condus de Vlad Voiculescu, arăta că, în ultimul an fiscal, a realizat venituri salariale de 14.400 de lei de la firma pe care o patronează, SC Dermalite SRL. Soțul a declarat tot venituri salariale anuale de 14.400 de lei de la SC Osteoprotect SRL, ceea ce înseamnă că, în acte, fiecare dintre soții Mihăilă și-au făcut câte un salariu lunar minim pe economie de 1.200 de lei. Fapt ce i-a scutit de plata multor taxe și impozite către stat, printre care și a cuantumului contribuției pentru asigurările de sănătate. În schimb, pentru Ioana Mihăilă, SC Dermalite SRL a produs în ultimul an fiscal dividende de 137.000 de lei (adică 11.416,7 lei pe lună), iar, pentru Marius Călin Mihăilă, SC Osteoprotect SRL a produs, tot în ultimul an fiscal, dividende de 382.850 de lei (adică 31.904,2 lei pe lună).

Ceremonie de împăcare, la Palatul Cotroceni

Ioana Mihăilă a devenit secretar de stat în Ministerul Sănătății la fata de 1 februarie 2021, face parte din echipa lui Vlad Voiculescu și a semnat, potrivit evidențelor din Monitorul Oficial, două ordine în locul acestuia. Ambele au legătură cu modificarea și completarea normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, precum și pentru prelungirea termenului de aplicare a acestor norme tehnice. Primul Ordin a fost semnat în 19 martie, iar al doilea, în 30 martie 2021.

La închiderea ediției, Ioana Mihăilă esra așteptată să depună jurământul de ministru al Sănătății, la Palatul Cotroceni, în prezența președintelui României, Klaus Iohannis, a șefilor celor două Camere ale Parlamentului și a liderilor Coaliției de guvernare.

Fostul secretar de stat Andreea Moldovan, înlocuită de soțul de care s-a separat, în relația cu statul pe domeniul “transplant”

“Jurnalul” a prezentat, în exclusivitate, la începutul acestei săptămâni, un document din care reiese că Spitalul privat “Sfântul Constantin”, din Brașov, aflat în proprietatea companiei Teo Healt SRL, controlată de afaceristul Mihai Miron, prin Rompharma, dar la care au acțiuni și Andreea Anamaria Moldovan, fostul secretar de stat din Ministerul Sănătății, și soțul acesteia, Bogdan, a fost inclus de Vlad Voiculescu, în luna noiembrie a anului 2016, pe lista persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Național de Transplant din cadrul unităților sanitare acreditate, “pentru efectuarea de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană în scop terapeutic”.

Teo Healt SRL Brașov a fost inserată de Voiculescu la poziția 53 din această listă, la mai puțin de o jumătate de an de la acreditarea spitalului, primită prin Ordin al președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate.

Ei bine, dintr-un alt document, remis anul trecut, pe 12 mai 2020, în plină stare de urgență, predecesorul Andreei Anamaria Moldovan de la Ministerul Sănătății, secretarul de stat Horațiu Moldovan, semna, pentru ex-ministrul Nelu Tătaru, un alt ordin, prin care modifica anexa Ordinului semnat cu trei ani și jumătate înainte de Vlad Voiculescu. Mai exact, reprezentantul Teo Healt SRL Brașov devenea, în locul Andreei Anamaria Moldovan, soțul acesteia, Bogdan Moldovan, despre care doamna Moldovan susține, în declarația de avere depusă, că este, în fapt, separată.