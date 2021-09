Cioloș anunță că miniștrii USR PLUS s-ar putea retrage din Guvern

Miniștrii USR PLUS se vor retrage din Guvern dacă nu sunt respectate solicitările privind desființarea Secției speciale de investigare a magistraților și negocierea programului „Anghel Saligny”, avertizează Dacian Cioloș.

„E o propunere pe care eu o voi face. Nu am luat o decizie formală în partid, dar e clar că miniștrii, colegii noștri din USR PLUS nu mai au ce să caute într-un guvern în care puctul lor de vedere nu este respectat și cu un prim-ministru care deja, după ce l-a demis pe ministrul Sănătății fără să ne consulte, ar decide pe agenda guvernului împotriva voinței colegilor noștri. Asta nu e o modalitate prin care să putem lupta împreună în mod costructiv”, spune la Digi24 Dacian Cioloș.

El spune că miniștrii USR PLUS nu au știut de introducerea programului „Anghel Saligny” pe ordinea de zi suplimentară.

„Din câte înțeleg, nu are toate avizele, pentru că nu-l are pe cel al Ministerului Justiției și nici pe cel al Transporturilor. Am avut o discuție în coaliție. Convenisem că acest proiect nu intră pe ordinea de zi până nu clarificăm și votul pe desființarea Secției Speciale. Cred că așa se construiește încrederea în coaliție. Dacă ne punem unii pe alții în fața faptului împlinit, ăstea sunt semnale că nu vrem să construim împreună. Noi vrem să construim împreună. Rămânem calmi dar fermi. Vrem că continuăm în această formulă. N-o să depunem noi moțiune (de cenzură – n.red.), dar colegii noștri se vor retrage din Guvern. Vom avea discuții”, mai spune copreședintele USR PLUS.

Ședința Guvernului de miercuri a fost suspendată din cauza intenției premierului Florin Cîțu de a introduce pe ordinea de zi suplimentară programul „Anghel Saligny”, în ciuda opoziției reprezentanților USR PLUS.

„E vorba de o prioritizarea politică. Dincolo de «Anghel Sasligny», n-am discutat încă lucrurile astea ca să convenim o formă finală. Înainte de a discuta acest program, avem de luni bune subiectul desființării SIIJ, care nu e doar de pasiunea noastră la USR-PLUS. De el e legat și eliminarea MCV, care e legată de intrarea noastră în Schengen”, a afirmat Dacian Cioloș.

(sursa: Mediafax)