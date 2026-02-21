Ciucu: Primarii din jurul Capitalei oferă drumuri gratis pe banii bucureștenilor

„Ne costă de două ori în acest moment, ne costă de două ori bugetul oraşului Braşov, cu tot ce înseamnă investiţii, şcoli, parcuri, străzi, orice, atât ne costă pe noi şi e normal să mă uit acolo unde lucrurile sunt sistemice şi importante", a precizat el, într-o emisiune la Digi 24, întrebat despre costurile STB.



Primarul general a precizat că miza eforturilor sale este ca STB să funcţioneze.



„Vorbim de cel mai mare angajator public de stat, al companiei de stat din ţară. Vorbim despre 10.000 de oameni, dintre care doar mai puţin de jumate sunt şoferi. Restul sunt diverşi alţi oameni, în special personal suport, foarte mulţi angajaţi de-a lungul timpului, susţinuţi de unul sau de altul, s-au făcut posturi pentru ei şi nu că aşa era funcţional normal pentru companie. Deci este o companie care are pierderi uriaşe, care, culmea, nu este în subordinea primarului general. Eu mă implic pentru că, dacă nu o fac eu, nu are cine, dar pe lege ea este sub Consiliul General. Iar, mai mult, i-a fost luată Primăriei capacitatea de a delega şi a monitoriza serviciul de transport public şi a fost dată unei agenţii de dezvoltare intercomunitară, un fel de autoritate de transport formată între Bucureşti şi Ilfov şi care este controlată la nivel de AGA de 40 şi ceva de primari din Ilfov şi un primar din Bucureşti, iar la nivel de consiliu director, chiar dacă noi plătim în această companie care oferă servicii şi în Ilfov - mult peste 90% din aceste servicii care se traduc în sute de milioane de euro, noi am avea, să zicem, eu aş avea la nivel de consiliu director o majoritate de un om", a explicat primarul general al Capitalei.



În acest sens, Ciprian Ciucu a dat asigurări că va face eforturi pentru ca STB să devină eficientă.

„Sunt linii care ajung până la Perla (centrul Bucureştiului - n.r.) din Voluntari sau din altă parte. Nu se justifică. Primarii din Ilfov au fost foarte fericiţi că o să aibă transport gratis pentru locuitorii lor sau aproape gratis, fără să contribuie semnificativ şi s-au lăudat cu acest lucru pe banii Bucureştiului", a spus Ciucu.

Întrebat unde a fost cea mai mare risipă cu care s-a confruntat în momentul în care a preluat mandatul de primar general al Capitalei, el a răspuns: STB şi Termoenergetica.



Ciucu a menţionat că, potrivit unor studii, preţul unei călătorii cu transportul în comun în Capitală ar trebui să fie de 5 lei.

Ciucu: Voi analiza măsurile propuse de STB privind diminuarea pierderilor financiare; e loc de mai mult

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, anunţă că va analiza ''temeinic'' măsurile propuse de managementul companiei de transport public privind diminuarea pierderilor financiare.

La o primă lectură, spune Ciucu, măsurile ''par doar nişte primi paşi făcuţi în direcţia corectă''.

„În urma faptului că am atras atenţia cu privire la situaţia financiară dezastruoasă a STB, managementul companiei de transport public vine cu un set de măsuri care să ducă pe parcursul acestui an la diminuarea pierderilor financiare. Acestea au fost votate în Consiliul de Administraţie al STB (...). Le voi analiza temeinic. La o primă lectură, acestea par doar nişte primi paşi făcuţi în direcţia corectă. Dacă sunt suficienţi sau nu, îmi voi da seama după ce voi analiza impactul financiar cumulat. E bine măcar că au inclus şi 'reducerea funcţiilor de conducere cu minimum 30% şi a directorilor cu 50%'. Cred că este loc de mai mult'', a scris primarul general vineri pe Facebook.

Oricum, adaugă Ciprian Ciucu, măsurile STB nu sunt suficiente fără ca ADITPBI (entitatea căreia Consiliul General i-a dat dreptul de a decide totul în ceea ce priveşte transportul public local de suprafaţă din Bucureşti şi Ilfov) să vină, la rândul ei, cu măsuri de optimizare a costurilor.

„De exemplu, transportul care deserveşte inclusiv localităţi din judeţul Ilfov costă Primăria Municipiului Bucureşti circa 230 de milioane de lei pe an! Această entitate a fost înfiinţată iniţial cu 60 de angajaţi şi a ajuns la circa 200. Inclusiv aici este nevoie de reorganizare şi restructurări'', a susţinut primarul general.

El a precizat că, dacă măsurile propuse nu sunt suficiente, va veni el cu propuneri suplimentare.

„Voi lua în calcul măsurile propuse de către conducerea STB, pe cele pe care încă le aştept de la ADITPBI şi, dacă nu sunt suficiente, voi veni şi eu cu propuneri suplimentare. Cer conducerii STB să facă public documentul care a fost votat ieri în Consiliul de Administraţie al STB şi să dea drumul la discuţii cu sindicatele. Transparenţa este esenţială pentru succesul întregului demers. Este bine că şoferii, vatmanii şi muncitorii nu vor fi afectaţi, iar disponibilizările vor fi făcute doar la nivelul angajaţilor suport, cei TESA, din birouri'', mai arată Ciucu. AGERPRES