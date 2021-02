Cîțu: E un fake news că bugetul pentru 2021 este mai mic

Premierul Florin Cîțu a afirmat, într-o conferință de presă, că este un „fake news” să spui că bugetul pentru 2021 este mai mic. De asemenea, acesta a menționat că nu există tensiuni în coaliție pe tema bugetului.

„Toate aceste discuții sunt pentru că oamenii nu știu că citească un buget sau vor să facă scandal”, a afirmat, luni, Florin Cîțu.

De asemenea, premierul a afirmat că Ministerul Sănătății are un buget mai mare decât anul trecut, referitor la informațiile privind nemulțumirile lui Vlad Vocilescu privind banii alocați.

„Bugetul Ministerul Sănătății e mai mare decât anul trecut. Anul trecut a fost an de pandemie, dacă într-un an normal avem mai mult decât într-un an de pandemie, înseamnă că banii sunt acolo. Uitați-vă sunt 11,4 miliarde mai mulți”, a spus premierul Cîțu.

Florin Cîțu a vorbit și despre o „reanalizare a Legii salarizării”.

„Sporurile reprezintă azi, din 109 miliarde de lei, 26 de miliarde, deci aproape 25% din anvelopa salarială. Problema e că aș vrea ca aceste sporuri și salarizarea să fie legate de performanță. În ultimii doi am am văzut că aceste cheltuieli s-au dublat, de la 56 la 109 miliarde. Eu nu cred că performanța s-a dublat”, a declarat premierul.