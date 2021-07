Cîțu: M-am înscris în PNL în '90. Orban: Și eu m-am înscris în 1990, dar eu am rămas

Duel între Florin Cîțu și Ludovic Orban pe tema vechimii în partid. Premierul a precizat că s-a înscris în PNL în '90, iar replica actualului lider a fost că și el s-a înscris în același an, dar el a rămas alături de liberali.

„În sfârșit, vorbesc acasă. După un turneu prin România am ajuns acasă și am să vă spun o poveste pe care nu am mai spus-o, dar o știu prietenii mei apropiați. În '90 eram în clasa a 12-a și, nu știu câți dintre dvs știți unde era sediul PNL în '90 -pe Calea lui Traian, unde este CEC acum... O căsuță mică, cu afișe cu Radu Câmpeanu, înainte de alegeri... Și în 90, cu un grup de prieteni și cu, cei care o cunoașteți pe doamna profesoară de engleză, am fost și ne-am înscris în Partidul Național Liberal. În 90, cred că era februarie-martie, înainte de alegeri. Deci atunci a început povestea mea cu Partidul Național Liberal. După ceea am plecat din țară și am reînnoit povestea în 2016, la București”, le-a spus Flroin Cîțu liberalilor din Vâlcea.

Replica lui Ludovic Orban a fost promptă.

„Și eu m-am înscris în Partidul Național Liberal în 1990, dar eu am rămas membru 30 de ani, alături de dvs”, a reacționat Orban.

Cei doi participă la conferința de alegeri de la organizația județeană Vâlcea.

Congresul PNL va avea loc pe 25 septembrie. La președinția partidului și-au depus candidaturile Ludovic Orban și Florin Cîțu.