Ciucă, despre Dumitrescu: Am cerut să își înainteze demisia

Întrebat despre demisia lui Iulian Dumitrecu, președintele PNL, Nicolae Ciucă a spus că i-a cerut acestuia să renunțe la funcție.

„După cum ați observat, am avut o atitudine cât se poate de fermă în acest sens, e dincolo de capacitatea mea de a înțelege și accepta astfel de situație, am cerut să își înainteze demisia, urmând ca la nivelul fililalelor să stabilim un interimat astfel încât să asigurăm funcționarea filialelor. Am făcut toate aceste demersuri pentru că nu cadrează cu sensul cum facem politică, PNL va urma acaeastă linie”, a spus Ciucă.

Iulian Dumitrescu și George Lazăr au demisionat de la șefia organizațiilor județene PNL Prahova și Neamț.

Dumitrescu este cercetat de procurorii DNA pentru infracțiuni de corupție, iar recent s-a cerut extinderea urmăririi penale.

(sursa: Mediafax)