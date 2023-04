Ciucă: Suntem într-o coaliție a competiției politice. Să ne vorbim de rău poate să o facă orice

„Suntem într-o coaliție, dar este o coaliție a competiției politice. Este o coaliție într-o formulă care pentru mulți a părut a fi anacronică și doar o soluție care a asigurat doar 3 -4 luni din noiembrie 2021 până la sărbatorile de Paști 2022. Nu a fost așa pentru că am reușit în toată această perioadă să menținem stabilitatea acestei coaliții pentru că ne-am dorit stabilitatea României și când am vorbit de investiții și de ce am reușit în plan economic, vă spun cu toată responsabilitatea că totul este rezultatul unei stabilități politice. Toți cei cu care am vorbit, toate companiile mari , toate care au venit și au investit în România și companiile mai mici, toate au avut curaj pe o stabilitate politică. Uitați-va de jur împrejur, România este singură țară stabilă în această regiune, este țara cu cel mai stabil profil. Nu putem din justificări politice să ne permitem să schimbăm acest echilibru”, spune Nicolae Ciucă.

El afirmă că această coaliție cu PSD este singură formulă matematică, inclusiv pe cifrele parlamentare care putea să funcționeze.

„Singura. Toată lumea ne reproșează chestiunea această, este posibil să ni se reproșeze și mai târziu lucrul acesta , dar eu am convingerea personală că a fost singură opțiune pe care o aveam și nici în momentul de față nu se întrevede o altă formulă de guvernare și asigurare a stabilității politice în țară. Lucrez foarte bine cu liderii celor două partide, lucrăm foarte bine în ceea ce înseamnă asumarea obiectivelor, De aici încolo, începe competiția politică. Competiția politică care se desfășoară și la nivel sectorial și la nivel local. Vv-aș ruga un singur lucru, mențineți competiția, dar în liniile noastre de comportament și răspuns. Să le răspundem oamenilor cu ceea ce am reușit să facem și să le demonstrăm, așa cum vorbim de fiecare dată, cu bucurie și laudativ la ceea ce au făcut administrațiile din Ardeal, trebuie să ne uităm acolo și să vedem că în totalitatea lor sunt administrații liberale. Dacă avem modele bune de administrație, dacă avem modele bune de conducere liberală, care au făcut lucruri pentru localitate, pentru județ, pentru regiune, același lucru trebuie să-l facem în fiecare organizație, în fiecare filială și la nivel național. Sunt singurele noastre argumente credibile în fața cetățenilor. Atât vă cer, competiția să fie una a faptelor și a ceea ce reușim să facem. Să ne vorbim de rău, să ne jignim, poate să o facă orice. Este simplu. Să faci lucruri este mai greu”, încheoie Ciucă.

(sursa: Mediafax)