Ciucă, despre nominalizarea Roxanei Mînzatu în Comisia Europeană: Sunt soluţii şi mai bune

"Sunt soluţii şi mai bune", a spus Ciucă, înaintea şedinţei grupurilor parlamentare reunite ale PNL.



Vicepreşedintele PNL Florin Roman a afirmat, la rândul său, că Roxana Mînzatu a fost "un parlamentar cu profil de tehnocrat, un bun profesionist".



"Am cunoscut-o pe doamna Mînzatu ca parlamentar. Nu a fost un parlamentar extrem de vizibil, dar a fost, şi o spune un liberal care ştiţi foarte bine că nu simpatizează PSD, a fost un parlamentar cu profil de tehnocrat, un bun profesionist", a adăugat Florin Roman.



Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a declarat luni că preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ar fi cerut o femeie din partea României pentru funcţia de comisar european.



Victor Negrescu a fost întrebat, la Palatul Parlamentului, dacă mai figurează printre propunerile pentru funcţia de comisar european din partea României.



"Îi mulţumesc prim-ministrului pentru faptul că a menţionat în ultimele trei săptămâni numele meu. După cum ştiţi, România nu a formulat nicio propunere oficială şi fiind acum alături de Belgia, ultimele două state care nu au formulat o propunere oficială, avem o discuţie în prezent cu preşedinta Comisiei Europene privind respectarea echilibrului de gen. Preşedinta Ursula von der Leyen a cerut, se pare, o femeie din partea României, pentru a încerca să aibă această paritate la nivelul Comisiei Europene. Acesta este criteriul. Eu, personal, în ultimele trei săptămâni, am căutat să fac tot posibilul să prezint ceea ce am realizat la nivelul Parlamentului European, sunt vicepreşedintele Parlamentului European, vicepreşedintele socialiştilor europeni şi, evident, îmi este imposibil să respect acel criteriu pe care Ursula von der Leyen l-a introdus în discuţiile care s-au purtat cu Executivul României", a spus Negrescu.



El a menţionat că va susţine orice propunere va face Marcel Ciolacu pentru această poziţie.



Întrebat dacă Roxana Mînzatu este o propunere bună pentru a deveni comisar european, Negrescu a spus: "Haideţi să ne referim la portofoliu. Premierul a fost foarte clar, doreşte un portofoliu pe zona economică, a discutat deja cu mai mulţi lideri europeni importanţi, influenţi, cu Ursula von der Leyen, socialiştii europeni au ieşit public, ne-au sprijinit în negocierile politice şi eu cred că astăzi suntem în postura de a avea un portofoliu de comisar influent pe zona economică. Urmează să fie comunicat respectivul portofoliu probabil de premier. (...) Eu am o colaborare bună cu Roxana Mînzatu. Nu e vorba de nicio critică personală. Am o relaţie bună, lucrez de mult timp cu domnia sa şi decizia o ia prim-ministrul". AGERPRES