Ciucu respinge ideea că liberalii ar putea renunța la premierul lor pentru a reface o alianță cu PSD

Ciprian Ciucu a afirmat joi că PNL nu își va schimba poziția față de președintele partidului Ilie Bolojan, subliniind totodată că liberalii resping orice fel de colaborare cu PSD după ce au depus o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.

„Nu cred că partidul nostru își va trăda liderul. Vă dați seama cât de penibile am fi, dacă după două decizii consecutive, clare, în care am spus PSD-ului care este condiția noastră, să ne întoarcem unu la mână. Este exclus așa ceva. Exclud noi discuții cu PSD. Deja au inițiat moțiunea, deja au ajuns mult prea departe, deja au jignit fiecare membru al partidului nostru prin comportament”, spune Primarul General, joi, la Digi24.

Liderul liberal a expus și singurele variante rămase pentru PNL: „Avem doar două opțiuni. Guvern minoritar sau opoziție. Altă opțiune nu există în acest moment”.

Întrebat despre șansele de reușită ale moțiunii de cenzură, Ciucu nu s-a exprimat clar invocând funcția pe care o ocupă. „Nu știu, pentru că v-am zis, fiind toată ziua la primărie și foarte angrenat astăzi am avut dezbaterea pe bugetul capitalei, nu am participat la astfel de discuții și momentan nu am discutat cu colegii mei, nu am niciun fel de feedback din acea direcție”, spune edilul.

Legat de criticile din PSD privind acțiunile conducerii, Ciucu a declarat: „Îmi aduc aminte de momentul în care PNL se afla într-o situație în care membrii lor, inclusiv noi toți, eu, poate ne era teamă să vorbim în fața condiției deschise. Și ne-a costat acest lucru. Dar am învățat din greșelile noastre”.

(sursa: Mediafax)