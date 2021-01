Claudiu Năsui a anunțat că renunță la planul de a o muta pe Florina Prisecariu din Ministerul Finanțelor la Ministerul Economiei

Lucian Alecu

Ministrul Economiei, Claudiu Năsui, a anunțat că renunță la planul de o muta pe Florina Prisecariu din Ministerul Finanțelor la Ministerul Economiei, în contextul în care CNSAS a acuzat-o de colaborare cu Securitatea, având și o decizie în instanță în acest sens. Decizia privind colaborarea cu Securitatea nu este definitivă.

„Am încercat să mut o directoare din ministerul finanțelor în ministerul economiei. Voi renunța la mutare. Ministerul economiei și energiei așa cum este acum se împarte în două ministere. Personalul se va împărți între cele două ministere. O prioritate a zilelor acestea este organizarea ministerului, iar asta în același timp cu deblocarea schemelor de ajutor de stat aflate în derulare. Unii oameni își doresc să rămână în ministerul economiei, dar unii vor pleca. Din punct de vedere administrativ, am ca scop să repar multe lucruri în minister. De aceea am căutat o persoană care să aibă experiență în zona aceasta. Nu cunosc multă lume la stat, așa că am căutat cât de bine am putut persoane. Am renunțat la numirea ei în calitate de secretar general tocmai din cauza dosarului CNSAS, dar m-am gândit că un transfer de la un minister la altul nu va fi problematic. Mutarea ei ar fi fost de pe postul pe care îl ocupă acum la ministerul finanțelor, pe fix același post la economie.”, a scris Năsui, joi, pe contul său de Facebook.

Florina Prisăcaru a primit în 2019 un verdict de corlaborare cu Securitatea. Verdictul a fost atacat în instanță, însă aceasta a pierdut procesul la Curtea de Apel București. Decizia Curții de Apel nu este definitivă.

De asemenea, aceasta este o apropiată a lui Eugen Teodorovici și s-a transferat de la Ministerul Finanțelor la Curtea de Conturi odată cu plecarea Guvernului Dăncilă.

Într-o primă fază, Claudiu Năsui voia să o numească pe Florina Prisăcaru în funcția de secretar de stat, însă avea nevoie de o decizie semnată de premierul Florin Cîțu. Premierul nu ar fi fost de acord să semneze o astfel de decizie, potrivit HotNews.ro. Astfel, Claudiu Năsui a venit cu ideea de a o muta pe Prisecaru pe o funcție similar de la Ministerul Finanțelor.