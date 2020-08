Clotilde Armand, atac la PNL: Trebuie să facă un pas în spate!

În ciuda sprijinului primit de liberali, Clotilde Armand consideră că PNL trebuie să facă un pas in spate. La lansarea candidaturii din luna Martie pentru Primăria Sectorului 1, reprezentanta USR și-a exprimat public resentimentele față de liberali, partenerul de la alegeri la Primăria Capitalei.

Candidatul USR i-a acuzat pe liberali că au aplicat sistemul transpartinic, atunci când a fost vorba de interese financiare.

„În sectorul 1 PNL-ul trebuie să facă un pas în spate. Eu am fost în Consiliul Local timp de trei ani înainte să ajung în Paramentul European. Timp de trei ani am învăţat mult, am văzut cum se desfăşoară lucrurile acolo. Când e vorba de interese financiare, a mers mereu sistemul transpartinic. PNL este împreună cu PSD. (...) Nu au votat pentru investiţii. (...) PNL-ul, repet, PNL-ul trebuie în sectorul 1 să facă un pas în spate” a afirmat Clotilde Armand.

Aceasta este la a doua candidatură pentru Primăria Sectorului 1, în 2016 fiind învinsă de actualul primar, Dan Tudorache.

În cursa electorală a apărut și o surpriză, deputatul PPU (social-liberal) Andrei Gerea, care ar putea răsturna toate calculele de la Sectorul 1. Fostul ministru are în spate o carieră politică solidă și a fost membru al PNL mai bine de două decenii.