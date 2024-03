Coaliție: Candidați comuni în mai multe orașe și consilii județene, printre care și în Timiș - surse

Liderii PSD și PNL au decis susținerea de candidaturi comune la municipiile Brașov ( PNL) și Bacău (PSD), precum și în Timiș: CJ la PSD și Timișoara la PNL.

De asemenea, vor fi susținuți candidați comuni pentru sectoarele 1 ( PNL) și 2 și 5 (PSD).

De asemenea, ei analizează posibilitatea unor candidaturi comune la Satu Mare și Mures, fără a fi luată încă o decizie.

„Am anunțat că Timișul nu este de vânzare. Dacă PSD își dorește Timișul, să-l câștige corect, la alegeri! Pentru că mă opun alianței locale cu PSD, liderii de la București îmi blochează candidatura la Consiliul Județean Timiș. Dorința mea, a filialei PNL Timiș și a celor peste 40 de primari, este una simplă: competiție electorală cu PSD, nu blat cu "arbitrii" de la București. Vreau să îl contracandidez pe Alfred Simonis deoarece este inacceptabil ca un psd-ist să stabilească regulile de joc pentru filiala PNL Timiș. În momentul de față, PNL Timiș are un număr record de primari, are o organizație județeană de care sunt mândru și mai ales, PNL Timiș are coloană vertebrală. Ce vrea Simonis în Timiș, nu este o alianță politică ci dezintegrarea filialei PNL”, afirma președintele organizației PNL Timiș, Alin Nica.

(sursa: Mediafax)