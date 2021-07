Consilierul PNL din Tulcea, care a jignit-o grav pe vicecampioana Ana-Maria Popescu, și-a dat demisia

Hepta Ana Maria Popescu - Tokyo 2020 Ana Maria Popescu - Tokyo 2020

Ștefan Ilie, primarul municipiului Tulcea, a anunțat, că Ștefan Caraman, consilierul său pe probleme de sport, și-a dat demisia în urma mesajului considerat jugnitor la adresat spadasinei Ana Maria Popescu.

„În urma comentariului regretabil postat pe pagina personală de Facebook, domnul Ștefan Caraman și-a înaintat demisia din funcția de consilier al primarului pe probleme de cultură și sport”, a transmis primarul Tulcei - Ștefan Ilie.

Ştefan Caraman, consilier PNL al primarului din Tulcea pe probleme de sport, a jignit-o grav pe vicecampioana Ana Maria Popescu, pentru că a refuzat să dea mâna cu ministrul Sportului, Eduard Novak, la întoarcerea de la Jocurile Olimpice.

Aleph News a redat postarea lui Ștefan Caraman, care a fost, ulterior, ștearsă de pe pagina sa de Facebook:

„Gest de mare tzoapa al Anei Maria Popescu, refuzând să strângă mâna ministrului sportului; pentru că: dacă sunt probleme cu federația, ministerul, CIO, are cine să negocieze cu ei, poate de vină e șeful federației, căci tot ei e aleg acolo între ei; și astea se rezolva în birouri, nu în flegme. Ministrul Novak este sportiv ca și ea, e medaliat olimpic, e un caracter rar având în vedere situația lui medicală, ca om nu merita așa ceva, mai ales de la un alt coleg sportiv. Dacă a făcut o declarație nefericită, o puteau regla amândoi face to face; dar să-l lași cu mâna întinsă și să treci precum o putoare pe lângă clientul cu bani puțini, asta arată că degeaba ești campion la sport, dacă ești codaș la bun simț modul asta gherțoiesc de a te purta în public este, vrei nu vrei, un model pentru ceilalți. Deci asta trebuie să facem când suntem supărați pe oficiali (buni, răi, sunt oficiali), îi scuipăm în gură și îi înjurăm de mamă, că avem noi frustrări, nu? Ivan, Nadia, Lipă, Szabo, Silivaș, Vastag, Covaliu n-ar fi făcut niciodată așa ceva în public, niciodată; și aia au luat medalii un snop, au fost și sunt în Panteonul sportului mondial, doamna asta cifută din păcate nu gestul și declarațiile ei îmi întăresc convingerea că sportivii ăștia de după ’89 au devenit niște pițipoance pline de ifose, niște prestatori pentru bani și atât. Nu tu eleganță, nu tu educație, nu tu caracter, nu tu respect de sine; nu, tată, doar fitze. Dacă sportul românesc e subfinanțat (și mă refer la cel de nișă, cum e și sabia), e o povara a statului român, e incompetența a tuturor (căci în sistem sunt, de altfel, tot campioni olimpici sau foști sportivi), e „așa a vrut Dumnezeu”, e ce doriți voi, dar nu te obligă nimeni să rămâi cu mâna întinsă dacă vezi că nu primești; mai ales când porți pe ține tricolorul; nu ai voie; și în niciun caz să te comporți că o tzoapa și până la urmă a fi nesimțit e doar despre ține și nu despre ministrul Novak, nici despre CIO, nici despre nimeni, e de la mă-ta de acasă; și nu are nicio legătură cu spiritul olimpic, niciuna m-am bucurat de medalia sportivei, bravo ei, dar din punctul meu de vedere nu merită să o poarte la gât ci să și-o bage în fund. PS: băbaciunea are de învățat de la tânărul și fenomenal de șarmantul înotător român; omul a venit la Olimpiada să se distreze; el e campion prin atitutinde, de aceea e atât de iubit de toată lumea deși n-a câștigat încă o medalie; el e cu adevărat sportiv olimpic; notă 10 pe linie“, a scris Ștefan Caraman, coordonator al Biroului sport şi cultură al Primăriei Tulcea.

Au ieșit dezbateri aprinse în România după ce Eduard Novak, ministrul Sportului, a afirmat că spadasina Ana-Maria Popescu nu ar fi luat medalia de aur la JO de la Tokyo nici dacă bugetul Federaţiei de Scrimă ar fi fost mai mare cu 5 milioane de lei.

Odată întoarsă în țară, pe aeroportul Otopeni, spadasina a refuzat să dea mâna cu ministrul Eduard Novak, iar la conferința de presă sportiva a avut un mesaj tranșant la adresa celor care conduc sportul în România, adresându-se lui Eduard Novak: „Am crezut că mă așteptați cu acel cec de 5 milioane. Dar nu e nimic, și mai târziu e bine.”

Momentul în care sportiva a refuzat să dea mâna cu ministrul Sportului a fost postat pe pagina de Facebook a demnitarului.

Sursa: Mediafax