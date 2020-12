Consiliul Politic Național al PSD va analiza, joi, rezultatele alegerilor parlamentare

Președintele social-democraților, Marcel Ciolacu, a anunțat că rezultatele alegerilor parlamentare din 6 decembrie vor fi analizate în cadrul Consiliului Politic Național al PSD, joi. De asemenea, Consiliul Politic va valida candidatura lui Alexandru Rafila pentru funcția de premier și va stabili strategia viitoare a partidului.

„Vom avea o analiză cu colegii în ceea ce priveşte tot ce s-a întâmplat şi ce scoruri au fost luate pe fiecare zonă (la alegerile parlamentare - n.r.), să vedem ce trebuie îmbunătăţit, avem propunerea de prim-ministru în persoana domnului Alexandru Rafila, care, conform statutului, trebuie trecută prin votul partidului, toată abordarea şi toată strategia viitoare ale PSD, fiindcă suntem hotărâţi cu tot arsenalul să ieşim să apărăm voturile românilor", a afirmat Ciolacu, la Digi 24.

De asemenea, acesta a afirmat că este decis să propună conducerii PSD să nu meargă la consultările de la Palatul Cotroceni dacă președintele Klaus Iohannis nu va invita partidul să fie primul la discuții.

PSD a obținut în cadrul alegerilor parlamentare din 6 decembrie 28,90% din voturi la Camera Deputaților și 29,32% din voturi la Senat. Alegerile parlamentare de duminică au avut cea mai mică prezență la urne din istorie, cu doar 33,24% prezență la vot.

În urma rezultatului, PSD va avea 110 deputați și 48 de senatori.

„Ţinând cont de noile informaţii că prim-miniştrii se fac pe bileţele de către Orban, Iohannis şi cine o mai fi fost pe la Cotroceni pe acolo, o să luăm acest subiect în discuţie în cadrul şedinţei de astăzi cu colegii şi o să vă comunicăm ce decizie am luat. Este ridicol. Democraţia este una singură peste tot, important este dacă preşedintele doreşte să respecte jocul democratic şi Constituţia şi legile ţării. (...) Este grupul (PSD - n.r) cu cele mai multe mandate, de aceea am rămas surprins de modul de abordare a negocierilor şi de interpretarea Constituţiei şi a spiritului ei de către domnul preşedinte Iohannis. Se pare că asistăm la o confiscare a votului românilor şi o gaşcă de pierzători vor să îşi transforme acest vot de blam pe care l-au oferit românii într-o victorie, lucru nepermis într-o democraţie. Negocierile parcă s-au dus într-un ridicol, nu se ţine cont de criza sanitară, criza economică, am ajuns să ne povestească un preşedinte de partid, domnul Orban, (...) cum se scriu pe bileţele nume de prim-miniştri. ", a menţionat Marcel Ciolacu.

Pe de altă parte, președintele Klaus Iohannis a invitat, luni, la Palatul Cotroceni, președinții partidelor și formațiunilor politice reprezentate în Parlament.

Primul la consultări este PSD, la ora 11:00, urmat de PNL, la ora 12:00, Alianța USR-PLUS, la ora 13:00, AUR, la ora 14:00, UDMR, la ora 15:00, și Minoritățile, la ora 16:00.