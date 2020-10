COVID-19 îi trimite acasă pe Ludovic Orban, pe Nicușor Dan și pe mai mulți miniștri

Pandemia de COVID-19 lovește la cel mai înalt nivel. După internarea președintelui SUA, Donald Trump, în spital, dar și după ce președintele Comisiei Europene, Ursula von der Lyen a anunțat că s-a autoizolat, chiar dacă nu a fost depistată pozitiv, o situație cu totul deosebită se petrece la București. Premierul Ludovic Orban și primarul general ales al Capitalei Nicușor Dan au intrat, ieri în izolare, după ce au participat la emisiunea unui jurnalist infectat cu SARS-CoV-2. Tot ieri, mai mulți miniștri au decis să se testeze.

Ludovic Orban a participat, în data de 29 septembrie, la o emisiune televizată de la postul TV B1, moderată de Silviu Mânăstire, depistat, ulterior, ca fiind infectat cu noul coronavirus. Pe data de 30 septembrie, Orban a participat la Consiliul Național al PNL, unde a intrat în contact cu mai mulți membri ai cabinetului, printre care vicepremierul Raluca Turcan, Marcel Vela sau Marcel Boloș. Ulterior, tot Cabinetul s-a reunit la Palatul Victoria. După aflarea veștii că moderatorul TV în emisiunea căruia a participat este infectat, premierul a anunțat că și-a făcut testul COVID-19, pe banii lui, și, până la aflarea rezultatului, s-a autoizolat. La închiderea ediției, rezultatul testului făcut de Orban a ieșit negativ.

Urmare a acestei decizii, mai mulți miniștri au hotărât, la rândul lor, să se testeze. Printre ei se află și ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, care a participat, la rândul lui, la o emisiune moderată de jurnalistul Silviu Mânăstire. Există însă și miniștri care au adoptat o altă poziție. Ministrul Educației, Monica Anisie, a precizat că se va testa dacă vreunul dintre colegii ei este depistat pozitiv. Ministrul Tineretului, Ionuț Stroe, nu știa despre ce este vorba, nefiind la curent cu situația, Iar ministrul Muncii, Violeta Alexandru, susține că nu se va testa, deoarece nu este contact direct cu Silviu Mânăstire.

Și primarul Capitalei a intrat în carantină

Lucrurile s-au precipitat și mai mult, după ce s-a descoperit că, pe data de 30 septembrie, nou-alesul primar general al Capitalei, Nicușor Dan, a participat și el la emisiunea lui Mânăstire, de la B1TV. Inițial, ieri, Nicușor Dan nu s-a testat, însă, după ce a aflat că premierul s-a autoizolat, a decis să își facă, totuși, testul și să se autoizoleze, la rândul lui. „Am făcut testul COVID-19 și am decis să mă autoizolez până la aflarea rezultatului, după ce am aflat astăzi că este posibil să fi fost expus contractării virusului. În afara emisiunilor TV, am purtat permanent mască și militez pentru respectarea tuturor măsurilor de protecție împotriva acestei boli. Nu am niciun fel de simptome specifice bolii”, scrie Nicușor Dan, pe contul său de socializare.

Evenimentele nu au trecut netaxate de PSD. Într-o postare pe Facebook, social-democrații scriu că „Orban şi gaşca lui sunt izolaţi total de problemele reale ale românilor, de la educaţie până la locuri de muncă! După ce au scăpat total de sub control pandemia, guvernarea Dreptei Unite a atins pragul stării de urgenţă definit chiar de propriul ministru al Sănătăţii. Au vrut alegeri cu orice preţ fiindcă nu ei, ci - din păcate - românii achită factura iresponsabilităţii lor politice. Acum, fac fix ce ştiu mai bine: ameninţă din nou toată ţara cu restricţii”.

Virusul atacă principalele centre de putere

COVID-19 a lovit, în SUA, direct la Casa Albă, unde președintele Donald Trump, candidat pentru al doilea mandat, a fost depistat pozitiv, la sfârșitul săptămânii trecute, și internat în spital. Trump a fost tratat cu un medicament special și, în acest moment, starea sa de sănătate este bună. Însă evenimentul i-a crescut lui Donald Trump exponențial șansele în bătălia electorală.

Criza a trecut Oceanul și a ajuns în Europa, direct la vârful Comisiei Europene. Președintele Ursula von der Leyen a intrat în autoizolare după ce a fost în contact apropiat, săptămâna trecută, cu o persoană care a fost depistată pozitiv pentru coronavirus. Ieri, primul test a fost negativ, însă von der Leyen a precizat, într-o postare pe Twitter, că rămâne, până în cursul zilei de astăzi, în autoizolare.