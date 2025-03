Crin Antonescu: Ilie Bolojan nu cred că are relații fierbinți cu nimeni din politică

„Nu e rece, pentru că Ilie Bolojan nu cred că are relații fierbinți, ca să spun așa, cu niciunul din oamenii cu care face politică”, a spus Crin Antonescu, luni, la Digi24, întrebat despre relația pe care o are cu Ilie Bolojan.

El a mai spus că fiecare are temperamentul și firea sa, „suntem niște oameni cu carierele noastre”.

„În general, relațiile din politică și în interiorul aceluiași partid nu sunt relații de dragoste”, a punctat Crin Antonescu, adăugând că are o relație de peste 30 de ani cu Ilie Bolojan, „care este impecabilă, în sensul că n-am avut foarte mult de-a face, n-am stat, așa cum s-a întâmplat cu alții, ani întregi, zi de zi, la sediul partidului. Dar de câte ori am avut de-a face, am fost perfect corecți unul cu celălalt”.

(sursa: Mediafax)