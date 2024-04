Piedone estimează o victorie decisivă la PMB, la depunerea semnăturilor

Cristian Popescu Piedone și-a depus candidatura la Biroul Electoral de Circumscripție al Municipiului București, alături de 52.000 de semnături de susținere, mai mult decât dublul celor necesare, estimând că va câștiga Primăria Capitalei cu peste 40 de procente.

„Sunt primul înscris, la fel ca și în sondaje, acolo unde sunt primul în preferințele electoratului. Astăzi se închid zvonurile că mă voi retrage, discuțiile despre nu știu ce coaliție. De astăzi, toți cei care vor să se alinieze în spatele meu sunt liberi să o facă. Nu am depus lista de consilieri generali, o voi depune în zilele următoare, așteptând negocierile, să vedem dacă putem discuta politic despre vreo majoritate în consiliul general. Nu am avut negocieri cu nimeni în acest sens, singurele discuții au fost la început, cu liderii coaliției, să facem o alianță solidă, să câștigăm Bucureștiul. Am înțeles că ei au pus politicul înaintea interesului cetățeanului”, a transmis Cristian Popescu Piedone.

