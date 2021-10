Cristoiu: Dacă eşuează negocierile cu USR PLUS, PNL pregăteşte un USL 2

Captura Antena 3

Dacă eşuează negocierile cu USR PLUS, PNL pregăteşte un USL 2 sub forma unui Guvern de specialişti cu mandat limitat în timp sprijinit în Parlament şi de PSD, spune publicistul Ion Cristoiu.

Publicistul Ion Cristoiu afirmă că preşedintele Klaus Iohannis a amânat consultările pentru desemnarea unui nou premier pentru a câştiga timpul necesar rezolvării crizei din PNL şi fezandării USR PLUS, având însă şi un plan B, de rezervă: guvern tehnocrat sprijinit în Parlament de liberali şi PSD, până în martie 2022.

Redăm integral editorialul publicat pe cristoiublog.ro:

Orice istoric şi nu numai orice istoric, dar şi orice student la Istorie, ştie că evenimentele care marchează destinul unei ţări sunt rodul unor cauze complexe şi nu al simplei întâmplări. Teza cauzalităţii în istorie a fost introdusă de Marx, care a realizat astfel unul din marile sporuri ale lucidităţii la nivelul omenirii. Până atunci, marile evenimente erau puse pe seama Personalităţii, a întâmplării, a lui Dumnezeu, într-un cuvânt pe seama a orice, dar nu a cauzelor obiective. Teza a fost distorsionată de comunişti în politica lor curentă. Pentru a justifica preluarea Puterii, comuniştii au pus pe seama cauzelor obiective, înţelese ca proces fata - ca fatalitate – omenirea urca dinspre sclavagism spre comunism trecând prin capitalism şi socialism spre comunism, unde împietrea. Prin urmare socialismul nu poate fi pus la îndoială de capitalism, ci doar de comunism, deoarece Istoria nu se întoarce. Eliminând excesele – şi personalitatea şi întâmplarea joacă un rol în Istorie, nu însă determinant – Istoricul se apropie de un eveniment decis să-i descopere cauzele. Căderea ţarismului n-a fost nici opera lui Rasputin şi nici opera bolşevicilor. O minimă privire asupra regimului ţarist ne spune că, mai devreme sau mai târziu, regimul, ţinut deoparte de reforme, se prăbuşea. Ca şi regimul comunist, de altfel. Cu sau fără Gorbaciov, regimul comunist se prăbuşea mai devreme sau mai târziu.

Dacă Istoricul ia în calcul automat cauzele obiective, de ce n-ar proceda la fel şi Istoricul clipei?

E o întrebare pe care mi-o pun urmărind – nu fără amuzament – explicaţiile date în presă şi în politică actualei Crize politice. Liderii USR PLUS o pun pe seama personalităţii lui Florin Cîţu. Dacă Florin Cîţu ar fi fost Ludovic Orban, omul tuturor combinaţiilor şi al clinchetelor de pahare, Coaliţia PNL, USR PLUS, UDMR ar fi rezistat mult timp de acum încolo. E atât de mare convingerea liderilor USR PLUS, impusă şi propriului electorat, că Ludovic Orban ca premier ar fi făcut toate concesiile USR, sacrificându-şi partidul, încât ei sunt gata să intre într-o alianţă cu Partidul pe care Ludovic Orban se pregăteşte să-l înfiinţeze pentru a merge la Cotroceni cu propunerea comună de premier.

Ce simplă ar fi rezolvarea crizei dacă lucrurile ar sta aşa de simplu!

Klaus Iohannis, care e suficient politician ca să sacrifice pe oricine de dragul supravieţuirii la Putere, ar sugera PNL să renunţe la Florin Cîţu (îl vedeţi pe Florin Cîţu făcând gură?!), ar desemna un alt premier şi, gata, USR PLUS ar reveni în Coaliţie în aplauzele naţiunii. Numai că, iată, Klaus Iohannis nu dă semne c-ar vrea să facă pe placul USR PLUS. Dimpotrivă, preşedintele a avut două intervenţii la rând, pe 5 şi pe 6 octombrie 2021 în care nu numai că nu s-a lepădat de Florin Cîţu, ba mai mult a atacat USR şi nu PSD.

Zarvă mare în presă şi-n politică.

Preşedintele e gata să sacrifice ţara de dragul lui Florin Cîţu şi atât de mult ţine la Florin Cîţu încât ar fi dispus chiar să treacă prin examenul Suspendării (AUR şi Ludovic Orban strâng semnături pentru iniţierea Suspendării) numai şi numai de dragul lui Florin Cîţu.

Noi ştim însă din Istorie că în politică nu există simpatii şi antipatii, nici măcar legături de rudenie. Într-un eseu intitulat Neamurile ce se căsăpesc la nivel continental am dovedit că Istoria Europei e plină de crime pentru putere petrecute în familie: Fiul îşi otrăveşte Tatăl, Fratele îşi decapitează Fratele. De cumnate şi verişoare inutil să mai vorbim.

De ce nici măcar nu sugerează Iohannis că e dispus să renunţe la Florin Cîţu?

Pentru că Florin Cîţu poate fi sacrificat la schimb cu nişte concesii uriaşe făcute de USR PLUS în materie de ministere. Altfel spus USR PLUS, ar trebui să se resemneze cu ministere care nu aduc nici parale, nici capital electoral şi nici măcar glorie: Ministerul Culturii, al Educaţiei Naţionale, al Sportului.

Să mă explic.

Aşa cum am mai scris originea Crizei se găseşte în formarea Guvernului Florin Cîţu.

La negocierea pentru formarea Coaliţiei, PNL a plecat de la formula Guvernului de colaborare între PNL şi USR şi nu de la cea a Guvernului format în jurul PNL. În consecinţă, Puterea la toate nivelele s-a împărţit în mod egal între PNL şi USR. Mai mult, sub influenţa lui Ludovic Orban, care a vândut PNL cât ai clipi pentru a-şi asigura postul de preşedinte al Camerei Deputaţilor, dar şi la sugestia lui Klaus Iohannis, grăbit ca România să prindă Festivitatea vaccinului ordonată de Bruxelles cu un Guvern al Meu, USR PLUS a luat toate ministerele grele, altfel spus aducătoare de bani. PNL s-a trezit cu buzele umflate. Rămăsese cu ministere din care nu izvora niciun chior. Fusese lipsit de ministerele care administrează domenii cu a căror dezvoltare se lăudase partidul în Campanie. Partidul care avea cel mai mare procentaj beneficia de ministere precum al Culturii, al Educaţiei Naţionale, al Energiei. Avea, desigur, premierul. Dar ce puterea avea un premier PNL asupra ministerelor conduse de USR PLUS? O întrebare ce va deveni pe zi ce trece mai dramatică din clipa în care PNL şi-a dat seama că miniştrii USR PLUS aveau clientela lor politică şi n-aveau de gând să dea din paralele la îndemână nici un ban colegilor de Coaliţie. Se sperase că miniştrii USR PLUS, lipsiţi de experienţă politică, flancaţi de secretari de stat PNL, vor apela la PNL. Miniştrii USR PLUS nu numai c-au trecut rapid la satisfacerea propriei clientele – mai flămînde decît cea a PNL – dar mai mult au început să atace pe predecesori. Care predecesori erau miniştrii PNL! Denunţarea nu s-a limitat la spaţiul public. În rîndul procurorilor există o Grupare strîns legată de USRPLUS. Miniştrii şi chiar prefecţii USRPLUS au făcut denunţuri la DNA şi la DIICOT împotriva colegilor din PNL. Culmea a atins-o ministrul Cătălin Drulă, care a acceptat să poarte echipament de supraveghere dat de procurori pentru a-i prinde pe ceilalţi miniştri. Aşa ceva nu s-a întâmplat în Istoria României. Ditamai ministrul era folosit de procurori ca o dronă pentru lichidarea colegilor de Guvern.

Nemulţumirea crescândă din PNL n-ar fi răbufnit într-o Criză politică dacă USRPLUS, prin Stelian Ion, nu s-ar fi îndreptat spre Klaus Iohannis. Sunt date că Stelian Ion, în strânsă legătură cu procurorii nostalgici ai Republicii Procurorilor, îi pregătea lui Klaus Iohannis numiri la DNA şi DIICOT astfel ticluite încît însuşi Kluas Iohannis să fie agăţat. Acţiunea lui Stelian Ion confirma suspiciunea tot mai puternică în PNL şi la Cotroceni că USRPLUS şi-a luat lumea-n cap. Îmbătată de puterea dată de PNL în decembrie 2020, formaţiunea a început să se poarte ca şi cum ea ar fi fost partidul în jurul căruia s-a format Guvernul. Lucrurile se răsturnaseră spectaculos. Din Guvern de colaborare Guvernul Cîţu a devenit Guvern format în jurul PNL. S-a purces atunci la Operaţiunea Punerea USR pe coji de nucă. Demiterea lui Stelian Ion s-a făcut (aşa cum am remarcat) cu o brutalitate ostenativă, menită să oblige USR PLUS să iasă de la Guvernare. A urmat sub conducerea lui Klaus Iohannis Operaţiunea de compromitere a USR PLUS în faţa electoratului de Dreapta. O operaţiune în care diferite partide şi diferiţi politicieni au jucat un rol mai mult sau mai puţin conştient:

1) Oferta AUR adresată USR de a semna Moţiunea de cenzură. USR PLUS, căzută în capcana urii faţă de Florin Cîţu, a aceptat oferta. Dacă ar fi avut lideri maturi, USR PLUS ar fi intrat în Opoziţie pur şi simplu. Fără a face vreo concesie AUR.

2) Pentru ca rahatul în care a intrat USR, combinîndu-se cu AUR să fie mai mare, AUR s-a lansat brusc în acţiuni spectaculoase menite a sublinia adversitatea faţă de USR. A organizat o demonstraţie antivaccinistă de amploare. USR a apărut ca un partid aliat cu un partid antivaccinist violent. George Simion, timp de opt luni, prudent până la cenuşiu, a purces la acţiuni zgomotoase:

Agresarea lui Florin Cîţu; Ameninţarea cu moartea la adresa lui Alexandru Muraru chiar de la tribuna parlamentului; Iniţierea Suspendării lui Klaus Iohannis prin anunţul strângerii de semănături. Nu spun că George Simion a făcut parte din piesă. Spun că tot ce-a întreprins AUR de la semnarea Moţiunii de către USR a avut drept efect convingerea electoratului de Dreapta că USRPLUS s-a aliat cu un partid extremist.

3) Oferta PSD de a vota o Moţiune de Cenzură al cărei text pune dezastrul Guvernării pe seama miniştrilor USR PLUS. După compromisul alierii cu AUR a venit compromisul aşezării în spatele Ciumei Roşii. Cam mult pentru ceea ce s-ar putea numi răzbunarea pe Florin Cîţu.

Indiscutabil, USR PLUS beneficiază de un electorat fanatic, gata să accepte orice mişcare a liderilor USR. Da, dar acest electorat e redus ca număr. E deosebit de activ pe Facebook (el alimentează postările injurioase la textele lui Klaus Iohannis), dar nu suficient de mare pentru a se identifica cu întreg electoratul USR PLUS şi mai ales cu întreg electoratul de Dreapta. Nu e de mirare că USR PLUS se prăbuşeşte în sondaje. Partidul a primit votul pentru a îndeplini făgăduielile electorale. Ce electorat normal la cap e de acord ca partidul pe care l-a votat să intre în Opoziţie după doar opt luni de guvernare? Şi pe ce motiv? Că i-a făcut nu ştiu ce persoana numită Florin Cîţu?!

O simplă privire de Istoric asupra Cauzelor Obiective ale Crizei dezvăluie că ea are drept principal temei lupta pentru Putere (inclusiv, dacă nu mai ales) pentru resurse, între PNL şi USR PLUS. Operaţiunea n-a avut drept ţintă trimiterea cu orice preţ a USR PLUS în Opoziţie. Şi PNL şi Klaus Iohannis ştiu că Dreapta nu şi-a epuizat resursele electorale după doar opt luni de Guvernare.

Ţinta o reprezintă Fezandarea USR.

Klaus Iohannis a amânat consultările nu pentru că n-are soluţie. Nici măcar pentru că nu vrea să-şi bată capul.

Le-a amânat ca să câştige timp.

Pentru:

1) Rezolvarea Crizei din PNL astfel încât susţinătorii lui Ludovic Orban, parlamentarii, îndeosebi, să-l părăsească.

2) Fezandarea USR. Prin asta înţeleg pe de o parte compromiterea USR PLUS în ochii electoratului de Dreapta, pe de alta ivirea nemulţumirilor fireşti, provocate de întrebarea: L-am dat jos pe Florin Cîţu. Şi cu asta ce-am făcut.

Dacă USRPLUS nu cedează, Klaus Iohannis are la dispoziţie planul B:

Un guvern tehnocrat sprijinit în Parlament de PNL şi PSD, până în martie 2022. În martie 2022, pe baza unui Acord încheiat de pe acum cu preşedintele, se dă drumul la mecanismul de declanşare a anticipatelor. Declaraţiile dinadins ambigui ale lui Marcel Ciolacu au lăsat să se înţeleagă că PSD propune un Guvern de tehnocraţi care să gestioneze ţara pe perioada campaniei pentru parlamentarele anticipate. Nici vorbă de aşa ceva. Constituţia nu permite asta.

PSD propune următorii paşi:

Încheierea unui Acord între PSD şi PNL garantat de Klaus Iohannis prin care în martie 2022 se declanşează mecanismul anticipatelor. Guvernul demisionează. Se fac două propuneri succesive de Guvern care urmează să cadă în Parlament cu votul PSD şi PNL.

Se formează un Guvern de specialişti propus de ambele partide. Acest Guvern, potrivit Acordului, e votat de ambele partide (care au majoritatea în prima şedinţa de investire. Propunerile legislative şi deciziile Guvernului de specialişti vor avea aprobarea ambelor partide.

Propunerea PSD are drept termen de cădere a Guvernului de tehnocraţi luna martie 2022, în funcţie de evoluţia Pandemiei, scopul prezentat public fiind cel de administrare a Crizei. PSD şi PNL vor justifica această înţelegere ca singura în stare să salveze ţara. Evident, o asemenea combinaţie, un fel de USL 2 mascat, e posibilă numai după ce negocierile dintre PNL şi USR PLUS eşuează. PNL şi Klaus Iohannis vor spune că n-au avut încotro. Au fost obligaţi de situaţia dramatică a ţării să asigure cu orice preţ un Guvern.

(sursa: Mediafax)