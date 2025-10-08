Critici în coaliție. Mihai Fifor: "Direcția guvernului, demnă de kamikaze, nu este bună pentru România"

Mihai Fifor a explicat pe larg motivele critice la adresa politicilor guvernamentale, subliniind că nu atacă personal premierul Ilie Bolojan, ci avertizează asupra direcției în care conduce țara: „Câtă vreme cred — și toate datele de până acum confirmă — că direcția în care duce țara, cu o încăpățânare demnă de un kamikaze, nu este cea bună, am datoria să o spun. Câtă vreme premierul, în orgoliul său nemăsurat, nu a acceptat și nu acceptă niciun amendament al PSD la niciun pachet de măsuri impus până acum; câtă vreme Parlamentul a fost pus între paranteze prin asumări succesive ale răspunderii; câtă vreme oamenii mă opresc pe stradă și mă întreabă de ce nu îi apărăm - da, voi vorbi”.

Fifor susține că măsurile guvernamentale impuse fără dialog cu PSD și fără consultarea Parlamentului ignoră realitățile sociale: „Oamenii nu sunt cifre într-un tabel. Au nevoi, credite, copii de dus la școală, pensii de care depinde supraviețuirea lor. Reforma nu înseamnă doar taxe mai mari, venituri tăiate și concedieri pe bandă rulantă.”

El critică efectele acestor politici: „Rezultatele se văd clar: efecte insignifiante în reducerea deficitului și efecte devastatoare în creșterea inflației, scăderea puterii de cumpărare și frânarea economiei. Totul cu uriaș potențial de a genera tensiuni sociale și pierderea încrederii oamenilor în stat.”

Fifor subliniază că reforma trebuie să includă lupta împotriva corupției și sprijinirea mediului de afaceri: „Până când măsurile guvernamentale nu se vor îndrepta și către cei care jefuiesc bugetul sau sinecurile din companiile de stat, românii onești vor suporta povara greșelilor. Austeritatea aplicată fără corecții nu este reformă, este o lovitură asupra cetățenilor care muncesc cinstit.”

Deputatul PSD încheie subliniind că va continua să-și exprime opiniile în Parlament pentru protejarea cetățenilor: „Respect coaliția și cred în soluțiile europene, dar măsurile trebuie să fie echilibrate, să protejeze oamenii cinstiți și să corecteze direcția greșită în care este condusă țara.”