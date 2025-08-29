Criză politică majoră! PSD și PNL se opun noilor numiri pentru șefia SRI și SIE propuse de Nicușor Dan

În perioada următoare se vor purta negocieri intense între preşedintele Nicuşor Dan şi liderii Coaliţiei de guvernare. Discuţiile vor avea loc în special cu Ilie Bolojan, liderul PNL, şi Sorin Grindeanu, liderul PSD. Potrivit surselor politice, social-democraţii şi liberalii ar fi respins deja, în culise, primele două propuneri vehiculate informal de şeful statului pentru conducerea serviciilor de informaţii, scrie observatornews.ro

Cine sunt propunerile lui Nicuşor Dan pentru SRI şi SIE

Favoritul preşedintelui pentru şefia SRI ar fi avocatul Gabriel Zbârcea, iar pentru conducerea spionajului extern Nicuşor Dan l-ar fi luat în calcul pe diplomatul Marius Lazurca.

Liderul PSD Sorin Grindeanu a anunţat însă public că partidul său nu va accepta la conducerea serviciilor secrete persoane asociate curentului suveranist, după ce numele celor doi au fost apreciate în spaţiul public de lideri AUR.

În acelaşi timp, profesorul Valentin Naumescu, despre care s-a speculat că ar fi o opţiune pentru conducerea SRI, a dezminţit categoric informaţia, precizând că nu a purtat discuţii cu nimeni şi că nu este interesat de acest post.

Controverse au apărut şi în jurul avocatului Gabriel Zbârcea, după ce în presă s-a scris că firma sa de avocatură ar avea conturile puse sub sechestru de DIICOT, în valoare de 3,5 milioane de euro şi 2,6 milioane de lire sterline. Într-un comunicat oficial, casa de avocatură vorbeşte despre o campanie de denigrare "nedreaptă şi calomnioasă".

Desemnările pentru şefia serviciilor secrete rămân la latitudinea preşedintelui, însă aprobarea finală aparţine Parlamentului. Din acest motiv, Nicuşor Dan are nevoie de o înţelegere cu partidele din coaliţia de guvernare pentru a se asigura că propunerile sale vor trece de vot. Şeful statului a declarat recent că nu intenţionează să facă "jocuri politice" şi că îşi doreşte o majoritate solidă în spatele nominalizărilor.