Lider UDMR: A fost foame mare la PSD și PNL, foame politică la ministere

„Eu cred că a fost premeditare. A fost o foame mare la cele două partide, o foame politică la ministere... Eu cred că am avut rezultate la Dezvoltare. Noi ne-am dus pe o cale principială - am spus să respectăm ptrotocolul pe care l-am semnat în 2021”, spune la Antena 3 liderul deputaţilor UDMR, Csoma Botond.

Lista miniștrilor care vor face parte din Guvernul condus de Marcel Ciolacu a fost depusă marți seara la Parlament fără UDMR.

„Toată lumea recunoaște acest lucru, iar partenerii noștri nu au adus niciun argument pentru a ne explica de ce ar trebui să renunțăm la ministerele deținute de noi până acum. Chiar și așa, am dat dovadă de flexibilitate în cadrul negocierilor din ultimele săptămâni, deoarece am considerat că este important să guvernăm împreună cu partenerii noștri cu care am început guvernarea și să reprezentăm comunitatea noastră la nivel guvernamental. Acum nu mai putem face alți pași în spate, în condițiile în care vor să ni se ia toate ministerele pe care le conducem. Vom continua să avem coloana vertebrală dreaptă în fața oamenilor și să continuăm munca noastră în beneficiul comunității”, scria marți seara pe Facebook Kelemen Hunor.

(sursa: Mediafax)