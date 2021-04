Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri locale, actuala Opoziție ar primi 47% din voturi

Românii nu mai au încredere în politicieni și nici în cele trei puteri ale statului. Au, în schimb, încredere multă în Biserică și în Armată, conform unui sondaj de opinie, la nivel național, realizat de CURS. Cercetarea sociologică a fost realizată în perioada 14-17 aprilie 2021, prin metoda CATI, pe un eșantion de populație de 1.107 persoane, cu vârsta de 18 ani și peste. Conform răspunsurilor, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri locale, PSD împreună cu AUR ar obține 47% din voturi, iar actuala putere, formată din PNL, USR-PLUS, UDMR și PMP, ar lua doar 45% din sufragii.

Conform sondajului CURS, realizat, la nivel național, în perioada 14-17 aprilie 2020, 69 la sută dintre români cred că, în România, lucrurile merg mai degrabă într-o direcție greșită, în timp ce doar 24% sunt de părere că lucrurile merg mai degrabă într-o direcție bună. Nici la încrederea în politicieni, situația nu se prezintă altfel.

Președintele României, Klaus Iohannis, are o cotă de neîncredere de 65 la sută, în timp ce doar 35 la sută dintre respondenți și-au declarat susținerea. Liderul PSD se bucură de o cotă de încredere de 26%, însă nivelul de neîncredere este de 61%. Premierul Florin Cîțu are un nivel de neîncredere de 69 de procente, în timp ce cota de încredere este de 24%. Copreședintele AUR, George Simion, a primit 41 la sută cotă de neîncredere, însă nivelul de încredere este unul scăzut – doar 21%. În schimb, liderul PNL, Ludovic Orban, atrage 72 la sută nivel de neîncredere și doar 19 la sută nivel de încredere. Fostul președinte al României, Traian Băsescu, se bucură de o cotă de neîncredere de 80 la sută, în timp ce doar 19 la sută au încredere în el. Lui Băsescu, din acest punct de vedere, îi “suflă în ceafă” liderul PLUS, Dacian Cioloș, cu o cotă de neîncredere de 72% și cu un nivel de încredere de 16%. Colegul Dan Barna are o cotă de neîncredere de 58% și una de încredere de 15%. Cel mai slab politician la nivelul încrederii este Victor Ponta, cu o cotă negativă de 83 de procente. Doar 12% au încredere în liderul Pro România.

PSD – 33%, PNL 21%. UDMR, sub prag

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri locale, 33 la sută dintre respondenți au declarat că ar vota cu PSD, în timp ce doar 21 la sută ar pune ștampila pe PNL. 16 procente ar vota cu USR-PLUS, iar AUR ar primi 12% din voturi. Doar PMP ar mai face pragul electoral, cu 5%. Partidul Puterii Umaniste “Social-Liberal” își menține trendul de creștere, obținând 4 procente, la egalitate cu UDMR, în timp ce Pro România ar lua numai 3%.

Se poate observa că PSD, împreună cu AUR, totalizează 47% din intenția de vot, în timp ce PNL, cu USR-PLUS, cu UDMR și cu PMP, doar 45%.

Biserica și Armata, încredere de 65% fiecare

Cea mai mare încredere o au românii în Biserică și Armată - 65%. Pompierii se află pe locul al doilea, cu 59%, iar primăriile – 54%. Banca Națională se află pe locul al patrulea, cu un nivel de încredere de 46%. Președinția României se bucură doar de o încredere de 34%, în timp ce Guvernul stă și mai prost, cu o cotă de încredere de 21%. Partidele politice au o cotă de neîncredere de 84 de procente, iar cota de încredere este de 15%. Parlamentul României se află la cea mai joasă cotă de neîncredere de după revoluția din 1989 – 86%. Doar 13 la sută dintre respondenți mai au încredere în instituția fundamentală a statului român.

Așa se explică și răspunsurile la întrebarea dacă Opoziția ar trebui să depună o moțiune de cenzură împotriva Guvernului condus de Florin Cîțu. “Cu siguranță da” au răspuns 27% și cu “probabil da” au răspuns 15%. “Probabil nu”, au răspuns 23%, iar 32 la sută au spus “cu siguranță nu”. Astfel, doar 42% cred că trebuie depusă o moțiune de cenzură, în timp ce 55 la sută cred că nu trebuie.

O altă întrebare a CURS și-a propus să testeze percepția oamenilor cu privire la principalul vinovat pentru criza politică generată de demiterea lui Vlad Voiculescu de la conducerea Ministerului Sănătății. 30% sunt de părere că de vină este chiar Vlad Voiculescu. 17% sunt de părere că responsabil este PNL, 16 la sută cred că responsabil sunt PNL și USR-PLUS, iar 15% cred că de vină este USR-PLUS. Opoziția este semnalată ca responsabilă de către 13% dintre respondenți.

Percepție negativă în legătură cu derularea campaniei de vaccinare anti-Covid-19

Cercetarea sociologică a CURS are un capitol separat despre campania de vaccinare anti-COVID-19. Prima întrebare din acest domeniu a fost următoarea: “Cum credeți că se desfășoară campania de vaccinare contra Covid-19?”. Mai degrabă în rău cred 52 la sută dintre cei intervievați, în timp ce 41 la sută cred că mai degrabă în bine. 7 procente nu au răspuns.

În ceea ce privește întrebarea “Dumneavoastră vă veți vaccina?”, 62 la sută au avut răspunsuri favorabile și 38 la sută răspunsuri nefavorabile. Concret, 42 de procente au răspuns “cu siguranță da, imediat ce este disponibil”, în timp ce 20 de procente au răspuns “probabil da, dar aștept să văd ce se întâmplă”. De cealaltă parte, 14 la sută au răspuns “probabil nu, dar aștept să văd ce se întâmplă”, 8 la sută au răspuns “cu siguranță nu, niciodată”, 13 la sută sunt nehotărâți, iar 3 procente nu au răspuns.