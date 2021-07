Dacian Cioloş anunţă că va candida la conducerea USR PLUS

Dacian Cioloş, copreşedinte USR PLUS, a anunţat luni seara că va candida la conducerea formaţiunii şi şi-a exprimat încrederea că vor exista şi alte persoane care să se înscrie în competiţia pentru şefia partidului.



"O să candidez, o să candidăm amândoi (şi Dan Barna - n.r.) şi o să facem tot ce e mai bine pentru ca USR PLUS, în următorii ani, să conteze, să fie un partid cu o identitate politică bine definită şi să fie un partid care să demonstreze că dintr-o mişcare politică anti-sistem (...) acum, odată ajunşi la guvernare, să demonstrăm că reuşim să facem acele schimbări. (...) Da, sigur, împreună cu Dan. Şi eu sper să mai fie şi alţi candidaţi, pentru că asta înseamnă un partid viu, sănătos, să fie cât mai mulţi oameni care candidează. Ce mi se pare important este ca, indiferent care va fi rezultatul, după aceste alegeri, USR PLUS să rămână un partid unic, care îşi construieşte calea în schimbarea politicii româneşti", a declarat Cioloş, la finalul consultărilor de la Palatul Cotroceni pe tema educaţiei.