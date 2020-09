Damian Butnariu, primarul care a întreținut relații sexuale în sediul primăriei cu două minore traficate, a câștigat un nou mandat

Damian Butnariu, primarul din Mogoșești-Siret, care a recunoscut că a întreținut relații sexuale cu două minore traficate, în sediul primăriei, a câștigat un nou mandat la alegerile locale.

Butnariu a câștigat alegerile cu 555 de voturi, în timp ce Radu Pârlea, candidat PMP, a obținut 417 voturi, iar Daniel Grozavu, candidat PSD, a obținut 335 de voturi, potrivit Mediafax.

Damian Butnariu este la al cincilea mandat.

Butnariu a recunoscut, la finalul lunii ianuarie, că a plătit 100 de lei unui proxenet pentru a întreține relații sexuale cu două minore, chiar în sediul primăriei. Una dintre fete fusese răpită de la școală în acea zi.

„În an electoral, este normal să fii atacat mediatic de către toţi cei care tânjesc la funcţia ta. M-am trezit astăzi, personaj principal într-o poveste, veche şi incheiată de 13 ani, în care am avut calitatea de martor. Eu sunt mândru cu ceea ce am realizat, în calitate de primar pentru comunitatea mea din 2004 încoace şi am şi puterea de a recunoaşte in faţa lui Dumnezeu şi a instanţelor de judecată atunci când greşesc”, a spus la acea vreme Butnariu.