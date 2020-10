Dan Tudorache, reacție după decizia BEC: Nu-mi dau seama cum poate să anunţe un câştigător

"Am depus la BEC o contestaţie. Nu s-a discutat acea contestaţie. Nu-mi dau seama cum poate să anunţe un câştigător fără să în calcul acele imagini şi să le discute. Aşteptăm. Eu aştept decizia BEC. Dacă aşa consideră, că e normal să vadă întreaga ţară acele imagini şi să nu le pună în discuţie, atunci înseamnă că ne merităm soarta. Am înţeles că mâine va lua BEC în discuţie contestaţia. Am vorbit cu reprezentantul PSD şi am întrebat, de câteva zile tot întreb, când ia în discuţie acele imagini. Până acum nu s-a luat în discuţie. Am înţeles că mâine se vor lua în discuţie, aşteptăm şedinţa de mâine de la BEC să ia în discuţie acele imagini", a declarat Dan Tudorache, la Antena 3.